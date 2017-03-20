Форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, посетят около 10 000 паломников

В Тверской области в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского состоится культурно-просветительский форум. На его проведение потратят более 4,6 млн. рублей федеральных субсидий, выделенных региону на реализацию мероприятий по программе «Культура Тверской области на 2017-2022 годы». В областном бюджете предусмотрено порядка 1,5 млн. рублей.

В Тверской области в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского состоится культурно-просветительский форум. На его проведение потратят более 4,6 млн. рублей федеральных субсидий, выделенных региону на реализацию мероприятий по программе «Культура Тверской области на 2017-2022 годы». В областном бюджете предусмотрено порядка 1,5 млн. рублей.

Обретение мощей Нила Столобенского – важное историческое событие. Тверскую землю в этот праздник еще в XVIII-XIX века посещали паломники со всей России. Уже получено подтверждение участия в торжествах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В целом ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей. Для их размещения на берегу Селигера, рядом с монастырем, будет обустроен паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой, автомобильной стоянкой.

К июню, когда состоятся торжества, будут приведены в порядок дороги, ведущие к обители и к истоку Волги, где ожидается большой приток паломников.

Подготовка к празднику началась еще в прошлом году. В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный, где находится обитель.