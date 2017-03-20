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Форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, посетят около 10 000 паломников

Форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, посетят около 10 000 паломников - ТИА
20 Марта 2017 09:14
Автор: TIA

В Тверской области в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского состоится культурно-просветительский форум. На его проведение потратят более 4,6 млн. рублей федеральных субсидий, выделенных региону на реализацию мероприятий по программе «Культура Тверской области на 2017-2022 годы». В областном бюджете предусмотрено порядка 1,5 млн. рублей.

Обретение мощей Нила Столобенского – важное историческое событие. Тверскую землю в этот праздник еще в XVIII-XIX века посещали паломники со всей России. Уже получено подтверждение участия в торжествах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В целом ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей. Для их размещения на берегу Селигера, рядом с монастырем, будет обустроен паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой, автомобильной стоянкой.

К июню, когда состоятся торжества, будут приведены в порядок дороги, ведущие к обители и к истоку Волги, где ожидается большой приток паломников.

Подготовка к празднику началась еще в прошлом году. В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный, где находится обитель.

 

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Метки: обретение мощей нила столобенского нил столобенский нило-столобенская пустынь
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Комментарии (3)

  • Jailbreak 
    Мне кажется, выделять  деньги из нищего бюджета на проведение форума и на ремонт дорог к форуму - это лишнее. Достаточно освятить святой водой, как в случае с Бежецким шоссе. Ах да, я забыл, что там же не простые тверичи будут ездить, а паломники во главе с патриархом. Простите великодушно
    20.03.2017 09:26
    0 | 2

  • MikeH 
    Идея бизнеса: взять в аренду мобильный шиномонтаж и пустить его кататься Торжок-Кувшиново-Осташков накануне праздничка.
Согласно новости, в порядок будут приведены только дороги к обители и к истоку Волги, так что профит неизбежен! 
(шутка, если кто не понял)
    20.03.2017 09:34
    0 | 1

  • id1Ray 
    с какой стати РПЦ лезет в гос.бюджет? у них есть безналоговый бизнес, свой банк - пусть и свои форумы на свои средства проводят. "обретение мощей" - это точно культура?
а вот нормальные дороги - это необходимость и обязанность государства, тем более монастырь - шикарный объект для туризма.
    20.03.2017 09:42
    0 | 1
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