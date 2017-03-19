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«Лихославльский радиаторный завод» сбрасывал сточные воды в реку и не следил за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу

19 Марта 2017 15:47
Автор: TIA

Управление Росприроднадзора по Тверской области совершило плановую выездную проверку в отношении АО «Лихославльский радиаторный завод» по результатам которой выявлен ряд нарушений.

Установлено, что предприятие сбрасывает сточные воды в реку Лиховидовка с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ.

Также АО «Лихославльский радиаторный завод» не производил в полном объеме производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов.

Кроме того на предприятии отсутствует журнал учета движения отходов по форме, соответствующей требованиям, установленным порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным Приказом Минприроды .

Против должностных лиц предприятия составили протоколы об административных правонарушениях.

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Метки: «Лихославльский радиаторный завод» загрязнение окружающей среды тверская область лихославль
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Комментарии (2)

  • arcadi007 
    Не может этого быть!
Завод несколько лет работает и раньше такого не было.
А может просто речки не было, до его постройки.
    19.03.2017 16:49
    0 | 2

  • VladislaV 
    И радиаторы текут...
    19.03.2017 16:55
    0 | 2
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