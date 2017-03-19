«Лихославльский радиаторный завод» сбрасывал сточные воды в реку и не следил за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу

Управление Росприроднадзора по Тверской области совершило плановую выездную проверку в отношении АО «Лихославльский радиаторный завод» по результатам которой выявлен ряд нарушений.
Установлено, что предприятие сбрасывает сточные воды в реку Лиховидовка с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ.
Также АО «Лихославльский радиаторный завод» не производил в полном объеме производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов.
Кроме того на предприятии отсутствует журнал учета движения отходов по форме, соответствующей требованиям, установленным порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным Приказом Минприроды .
Против должностных лиц предприятия составили протоколы об административных правонарушениях.
Комментарии (2)
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VladislaV
19.03.2017 16:55
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