Прокуратура обязала ТСЖ «Южный» снизить тарифы и сделать перерасчет

В прокуратуру Зубцовского района обратились люди, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права в суде, с жалобами на действия ТСЖ «Южный» по увеличению платы за содержание дома.

В прокуратуру Зубцовского района обратились люди, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права в суде, с жалобами на действия ТСЖ «Южный» по увеличению платы за содержание дома.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, в отсутствие надлежащего решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, с июля по декабрь 2016 года жильцам выставлялся повышенный тариф на техническое обслуживание (содержание и ремонт) многоквартирного дома.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с исками о признании незаконными действий товарищества в указанной части.

В течение 10 дней ТСЖ обязано сделать перерасчет платы за содержание дома.