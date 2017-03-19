Прокуратура обязала ТСЖ «Южный» снизить тарифы и сделать перерасчет

В прокуратуру Зубцовского района обратились люди, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права в суде, с жалобами на действия ТСЖ «Южный» по увеличению платы за содержание дома.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, в отсутствие надлежащего решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, с июля по декабрь 2016 года жильцам выставлялся повышенный тариф на техническое обслуживание (содержание и ремонт) многоквартирного дома.
По результатам проверки прокурор района обратился в суд с исками о признании незаконными действий товарищества в указанной части.
В течение 10 дней ТСЖ обязано сделать перерасчет платы за содержание дома.
Комментарии (2)
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arcadi007
19.03.2017 16:54
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