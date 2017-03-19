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Прокуратура обязала ТСЖ «Южный» снизить тарифы и сделать перерасчет

19 Марта 2017 14:47
Автор: TIA

В прокуратуру Зубцовского района обратились люди, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права в суде, с жалобами на действия ТСЖ «Южный» по увеличению платы за содержание дома.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, в отсутствие надлежащего решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, с июля по декабрь 2016 года жильцам выставлялся повышенный тариф на техническое обслуживание (содержание и ремонт) многоквартирного дома.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с исками о признании незаконными действий товарищества в указанной части.

В течение 10 дней ТСЖ обязано сделать перерасчет платы за содержание дома.

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Метки: прокуратура ТСЖ «Южный» завышенные тарифы
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Комментарии (2)

  • Smokier 
    У нас аналогичная ситуация с УК, которая не только без проведения общего собрания и какого-либо голосования, но и вообще без уведомления жильцов МКД в одностороннем порядке на 20% увеличила тариф на содержание и ремонт. Прокуратура жалобу переслала в Жилищную инспекцию...
    19.03.2017 15:43
    0 | 1

  • arcadi007 
    С ТСЖ это можно сделать легко и всегда будут желающие помочь наказать ТСЖ из администрации.
С УК много сложнее. Потому как за УК всегда есть смотрящие из этой администрации.
    19.03.2017 16:54
    0 | 1
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