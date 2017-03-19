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В Твери до 24 марта будет закрыт проезд по улице Бобкова

19 Марта 2017 12:13
Автор: TIA

Проезд закрыли потому, что  «Тверская генерация проводит аварийные работы на сетях теплотрассы на улице Бобкова у дома № 28, корпус 1.

                        
До 17:00 24 марта по улице Бобкова будет прекращено движение всех видов транспорта .
 «Тверская генерация» должна обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Напомним, что  16 марта в Твери было выявлено повреждение на магистральных тепловых сетях на улице Бобкова. 17 марта около 6 часов утра бригады ООО «Тверская генерация» в плановом порядке приступили к работам по устранению повреждения.

 

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Метки: закрыт проезд теплортасса авария
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Комментарии (2)

  • Uylo_Yobannen 
    "в плановом порядке приступили к работам по устранению повреждения"

Аварийно-восстановительные работы в плановом порядке? Однако...
    19.03.2017 12:26
    0 | 2

    • kanav67 
      Самое интересное, что на этом участке 3 года назад была полная замена труб вместе с запорными устройствами. Ремонт шел 5 месяцев. И теперь на месте, где по идее новые трубы  три прорыва на участке 200 м ( из трех колодцев идет пар и откачивали воду). Кто за это ответит. Где гарантия на проведенные работы?
      19.03.2017 13:25
      0 | 0
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