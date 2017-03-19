В Твери до 24 марта будет закрыт проезд по улице Бобкова

Проезд закрыли потому, что «Тверская генерация проводит аварийные работы на сетях теплотрассы на улице Бобкова у дома № 28, корпус 1

Проезд закрыли потому, что «Тверская генерация проводит аварийные работы на сетях теплотрассы на улице Бобкова у дома № 28, корпус 1.



До 17:00 24 марта по улице Бобкова будет прекращено движение всех видов транспорта .

«Тверская генерация» должна обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Напомним, что 16 марта в Твери было выявлено повреждение на магистральных тепловых сетях на улице Бобкова. 17 марта около 6 часов утра бригады ООО «Тверская генерация» в плановом порядке приступили к работам по устранению повреждения.