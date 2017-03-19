В Тверской области задержали 38-летнюю женщину с наркотиками

В ходе проведения мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тверской области в Ржевском районе остановили автомобиль под управлением 38-летней жительницы Ржева.

В ходе проведения мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тверской области в Ржевском районе остановили автомобиль под управлением 38-летней жительницы Ржева.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у женщины два свертка из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как установили эксперты-криминалисты, у женщины при себе хранилось наркотическое средство – амфетамин, общей массой более 10 граммов, что является крупным размером.

В результате обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество «амфетамин», массой порядка двух граммов, а также весы и упаковочный материал.

На допросе женщина рассказала сотрудникам полиции, что приобрела наркотическое средство для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, женщине грозит до десяти лет лишения свободы