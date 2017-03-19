В Тверской области мужчина ограбил магазин, так как хотел выпить

В дежурную часть полиции по Лихославльскому району поступило сообщение о грабеже. Администратор одного из магазинов города Лихославля сообщила, что похитили алкоголь.

В дежурную часть полиции по Лихославльскому району поступило сообщение о грабеже. Администратор одного из магазинов города Лихославля сообщила, что похитили алкоголь.

Злоумышленник вошел в помещение торгового зала и со стеллажа похитил алкоголь. На неоднократные требования администратора остановиться и оплатить товар мужчина не реагировал. Очевидцы подробно описали полицейским приметы незнакомца. В течении часа установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 37-летний местный житель. Мужчина свою вину полностью признал и пояснил, что очень хотел выпить, а денег на спиртное не было, по этой причине он решил совершить грабеж.

Возбуждено дело по статье «Грабеж», подозреваемый задержан.