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В Тверской области женщина во время застолья пырнула ножом сожителя

19 Марта 2017 10:34
Автор: TIA

В  полицию поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что госпитализирован 28-летний житель Кимр с резанной раной брюшной полости.  

Сотрудники  полиции выяснили, что в ходе совместного распития алкоголя в квартире потерпевшего между ним и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в живот, а затем ушла из квартирв.  

Подозреваемую задержали, ей оказалась местная жительница 1984 года рождения. Свою вину женщина признала полностью. Возбужденно уголовное дело по статье  «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Метки: криминал в Тверской области пырнула ножом можителя
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Комментарии (1)

  • ДеД 
    "И если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с трёх, четырёх, С пяти бутылок!" (В.С.В.)
    19.03.2017 11:01
    0 | 1
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