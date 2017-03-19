В Тверской области женщина во время застолья пырнула ножом сожителя

В полицию поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что госпитализирован 28-летний житель Кимр с резанной раной брюшной полости.
Сотрудники полиции выяснили, что в ходе совместного распития алкоголя в квартире потерпевшего между ним и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в живот, а затем ушла из квартирв.
Подозреваемую задержали, ей оказалась местная жительница 1984 года рождения. Свою вину женщина признала полностью. Возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Комментарии (1)
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ДеД
19.03.2017 11:01
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