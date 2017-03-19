Мужчину на вертолете доставили из Вышнего Волочка в Тверь

18 марта 2017 года помощь санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1960 года рождения, поступившего в центральную районную больницу Вышневолоцкого района.
В 13:36 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей Областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Вышневолоцкого района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного в областную клиническую больницу города Твери.
После оказания необходимой медицинской помощи пациенту на месте было принято решение транспортировать мужчину в ОКБ города Твери.
В 16:00 пациент под надзором врачей вертолетом КА-32А МЧС России был доставлен в Областную клиническую больницу города Твери.
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