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Пропавшая в Тверской области 83-летняя женщина найдена мёртвой в овраге

18 Марта 2017 22:07
Автор: TIA


15 марта 2017 года в полицию заявление об исчезновении 83-летней жительницы СНТ «Перелески», расположенного в Калининском районе. По факту безвестной пропажи пожилой женщины Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области стал проводить проверку.
 
18 марта сотрудники МЧС обнаружили тело пропавшей пенсионерки в овраге по улице Садовой СНТ "Рябинки". При внешнем осмотре видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время вы­ясняются все обстояте­льства произошедшего, назначена судебно-мед­ицинская экспертиза.

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Метки: найден труп пропала женщина пропал человек
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