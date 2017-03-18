Пропавшая в Тверской области 83-летняя женщина найдена мёртвой в овраге

15 марта 2017 года в полицию заявление об исчезновении 83-летней жительницы СНТ «Перелески», расположенного в Калининском районе. По факту безвестной пропажи пожилой женщины Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области стал проводить проверку.



15 марта 2017 года в полицию заявление об исчезновении 83-летней жительницы СНТ «Перелески», расположенного в Калининском районе. По факту безвестной пропажи пожилой женщины Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области стал проводить проверку.



18 марта сотрудники МЧС обнаружили тело пропавшей пенсионерки в овраге по улице Садовой СНТ "Рябинки". При внешнем осмотре видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время вы­ясняются все обстояте­льства произошедшего, назначена судебно-мед­ицинская экспертиза.