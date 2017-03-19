В Тверь на семинар съедутся археологи из России, Беларуси, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Германии

С 21 по 25 марта Тверской государственный объединённый музей совместно с Автономной некоммерческой организацией «Тверская археологическая служба», Тверским государственным медицинским университетом и Институтом этнологии и антропологии РАН будет проводит 20-е заседание научно-методического семинара с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в древности».

С 21 по 25 марта Тверской государственный объединённый музей совместно с Автономной некоммерческой организацией «Тверская археологическая служба», Тверским государственным медицинским университетом и Институтом этнологии и антропологии РАН будет проводит 20-е заседание научно-методического семинара с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в древности».

Работа семинара направлена на изучение древнейшего прошлого как Тверского края, так и шире – тундровой, лесной и части лесостепной зон Восточной и Северной Европы, а также Западной Сибири, занятых на определённых этапах исторического развития различными и родственными племенами.

В ходе 20-го заседания семинара планируется заслушать и обсудить более 70 докладов ведущих и начинающих археологов и специалистов смежных дисциплин, представляющих академические институты, вузы, музеи, археологические организации из России, Беларуси, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Германии.

Проблемы, поднимаемые в докладах, связаны с всесторонним изучением эпохи первобытности на современном этапе, в т.ч. историко-культурных процессов, проходивших в древности, материальной и духовной культуры населения Евразии в разные периоды, на основе археологических источников и данных естественных наук.

Доклады охватывают несколько огромных и важных этапов истории человеческого общества: от палеолита (древнего каменного века) до раннего Средневековья – времени появления славян на нашей территории. Особое внимание будет уделено первоначальному освоению человеком современной лесной зоны Восточной Европы.

Отдельные блоки докладов посвящены выявлению новых археологических объектов, комплексным исследованиям поселений и могильников, современным методам анализа археологических источников, изучению каменного инвентаря, керамики, изделий из кости, духовной жизни человеческого общества, археологическим экспериментальным работам.

Заседания семинара будут проходить в конференц-зале и аудиториях Тверского государственного медицинского университета по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 4 (вход с ул. И. Седых). Начало работы – 21 марта в 14.00, в остальные дни – в 9.00 (утренние заседания) и в 14.00 (вечерние заседания).

Вход свободный.