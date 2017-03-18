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В Твери отметили «Крымскую весну»

18 Марта 2017 15:45
Автор: TIA

Фоторепортаж

 18 марта в тверском Городском саду состоялся праздничный концерт, посвящённый третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Концерт начался в Городском саду в 13 часов. Сотни людей пришли, чтобы отметить третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Напомним, весной 2014 году в Крыму состоялся референдум, во время которого более 96% местных жителей проголосовали за то, чтобы полуостров вошёл в состав Российской Федерации.

Многие участники мероприятия отмечали, что Тверь и Крым связывает история. Так преподаватель Тверского медицинского колледжа Екатерина Боронникова вместе со студентками пришла в костюме медицинской сестры XIX столетия. В руках она держала портрет Екатерины Бакуниной.

Екатерина Бакунина – это одна из тех людей - а их, на самом деле, много, кто связывает Крым с Тверской областью, - рассказала Екатерина Боронникова. – Мы знаем, что у одной из первых в истории медицинских сестёр было имение в Тверской области, и именно во время Крымской войны, в Севастополе она начала свою работу в качестве сестры милосердия.

Впрочем, были на концерте и те, кто и сам непосредственным образом связан с полуостровом. Геннадий Васильевич Петров родился в Севастополе. Несколько поколений его семьи служили офицерами, и сейчас в Крыму остались дорогие ему люди, родственники, там же находится могила отца. Пенсионер говорит: если бы Крым оказался недоступен для русских людей, то для него и его семья это была бы невосполнимая потеря.

Концерт продлился до 15 часов. Для гостей мероприятия выступили различные творческие коллективы: ансамбль «Каблучок», студия «Парус», вокалисты Марина Маливанова и Сергей Терешин и другие.

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Метки: крым крым наш крымская весна присоединение крыма
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Комментарии (7)

  • romich 
    Два десятка  согнанных подростков с унылыми лицами и столько же  людей постарше с лицами  расселенных из бараков в коммуналки. То есть с радостно-отупленными.  Праздник, фигли.
    18.03.2017 16:18
    0 | 11

    • sashasid91 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      18.03.2017 19:16
      1 | 0

  • Vtveri 
    Нас с крымом конечно связывает многое: наши дороги и западный мост там, как и наши деньги.
    18.03.2017 17:36
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    #АляскуВзад" когда будет?
    18.03.2017 18:22
    0 | 2

    • uabumoderoff 
      Нет оснований.Освободитель её честно продал.
      18.03.2017 19:15
      0 | 1

  • леха мамонтов 
    жиденько как то
    18.03.2017 19:23
    0 | 0

  • Proletary 
    Тем временем
"Парламент Румынии провозгласил день оккупации Бессарабии 27 марта праздничным днём, сообщило 14 марта румынское издание Realitatea. 
За это решение проголосовало подавляющее большинство депутатов: 260 депутатов проголосовали «за», один — «против» и 6 депутатов воздержались.
Сделать день оккупации Бессарабии праздничным предложил член либеральной «Партии народного движения» Еуджен Томак. Его коллеги выразили надежду, что новый праздник станет началом объединения Румынии и Молдавии."
    18.03.2017 19:43
    0 | 0
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