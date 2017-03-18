В Твери отметили «Крымскую весну»

18 марта в тверском Городском саду состоялся праздничный концерт, посвящённый третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в тверском Городском саду состоялся праздничный концерт, посвящённый третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Концерт начался в Городском саду в 13 часов. Сотни людей пришли, чтобы отметить третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Напомним, весной 2014 году в Крыму состоялся референдум, во время которого более 96% местных жителей проголосовали за то, чтобы полуостров вошёл в состав Российской Федерации.

Многие участники мероприятия отмечали, что Тверь и Крым связывает история. Так преподаватель Тверского медицинского колледжа Екатерина Боронникова вместе со студентками пришла в костюме медицинской сестры XIX столетия. В руках она держала портрет Екатерины Бакуниной.

– Екатерина Бакунина – это одна из тех людей - а их, на самом деле, много, кто связывает Крым с Тверской областью, - рассказала Екатерина Боронникова. – Мы знаем, что у одной из первых в истории медицинских сестёр было имение в Тверской области, и именно во время Крымской войны, в Севастополе она начала свою работу в качестве сестры милосердия.

Впрочем, были на концерте и те, кто и сам непосредственным образом связан с полуостровом. Геннадий Васильевич Петров родился в Севастополе. Несколько поколений его семьи служили офицерами, и сейчас в Крыму остались дорогие ему люди, родственники, там же находится могила отца. Пенсионер говорит: если бы Крым оказался недоступен для русских людей, то для него и его семья это была бы невосполнимая потеря.

Концерт продлился до 15 часов. Для гостей мероприятия выступили различные творческие коллективы: ансамбль «Каблучок», студия «Парус», вокалисты Марина Маливанова и Сергей Терешин и другие.