tvernews.ru
18 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Зубцове полицейские изъяли 4.5 кг конопли

18 Марта 2017 15:04
Автор: TIA

Фоторепортаж

Оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью» приносит свои результаты: сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области изъяли крупную партию конопли.

Полицейские в доме, расположенном в городе Зубцов Тверской области, нашли и изъяли более 4.5 кг конопли. В данном доме проживает нигде не работающий 41-летний местный житель. Мужчина признался, что он в течение лета 2016 года  выращивал и собирал коноплю, из которой затем изготавливал наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ведется следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: наркотики конопля
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Бегемот 
    Зато телефоны на каждом доме...
    18.03.2017 15:48
    1 | 0

    • paracetamol 
      Так позвонили бы и сообщили.
      18.03.2017 16:11
      1 | 1

    • Sobaken 
      Зачем звонить, лучше дома на диване с набитым брюхом всякую чушь писать
      18.03.2017 16:17
      1 | 0

    • sashasid91 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      18.03.2017 19:16
      1 | 0

  • jeronimo 
    Ширка чтоль???
    18.03.2017 15:58
    1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
46

Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

2017-03-17 14:55
40

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
39

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100