В Зубцове полицейские изъяли 4.5 кг конопли

Оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью» приносит свои результаты: сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области изъяли крупную партию конопли.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью» приносит свои результаты: сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области изъяли крупную партию конопли.

Полицейские в доме, расположенном в городе Зубцов Тверской области, нашли и изъяли более 4.5 кг конопли. В данном доме проживает нигде не работающий 41-летний местный житель. Мужчина признался, что он в течение лета 2016 года выращивал и собирал коноплю, из которой затем изготавливал наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ведется следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.