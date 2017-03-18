tvernews.ru
18 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

18 Марта 2017 13:11
Автор: TIA

Во Ржеве произошло ЧП, о котором написали пользователи в соцсетях: 17 марта, около 14:00 на пешеходном переходе возле школы №8 коляска с двумя детьми попала колесом в яму,скрытую большой лужей. В результате коляска опрокинулась и сломалась, а малыши выпали и ударились головами об асфальт. Теперь мама пострадавших детишек ищет свидетелей и очевидцев происшествия, особенно водителя машины, который пропустил семью на переходе.

Мама вызвала на место происшествия скорую помощь, а также написала заявление в полицию и администрацию города. Детей отвезли в больницу.

Ржевский межрайонный ­следст­венный отдел СУ СК РФ по Тверской обл­а­сти проводит доследственную проверку, по результатам которой буд­ет п­ринято процессуа­льное­ решение.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: коляска попала в яму выпали дети из коляски происшествие в Тверской области дети ударились головами
Смотрите также:
Комментарии (21)

  • USSR 
    Если бы я так детей не глядя катал в коляске по центру Твери ( а не окраине Ржева) думаю они бы из больницы не вылезали. Куда смотрела горе мамаша??? И зачем теперь строчить во все инстанции? Где-нибудь в Финляндии уже осталась бы без детей с таким отношением
    18.03.2017 13:48
    1 | 13

    • USSR 
      Представил себе ситуацию: перехожу с колясой ( ребёнок естественно не пристегнут!!! а иначе он не вывалится) например пр. Победы в районе пл. Капошвара с её "доступной" средой! Перекатывая через этот безумный бордюр ( поребрик - кому как больше нравится) .... ну дальше вы поняли. Визги, крики, что все кругом уроды, звонки по телефону и СК возбудился!!!
      18.03.2017 13:57
      1 | 6

    • sashasid91 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      18.03.2017 19:16
      0 | 1

  • hatamoto san 
    заголовок корявый ужас - ударились головами
а мамаша в айфон поди смотрела как и все молодые дебилы нынче
и еще, если коляску крепко держать, то она так резко не опрокинется
    18.03.2017 14:15
    1 | 5

  • dojdinka 
    Прочитала эту новость вдоль и поперёк несколько раз. Ну никак не узрела вины мамочки. Вроде не на красный  с коляской пошла, не гнала никуда. То, что через лужу пошла, может быть? А если многие российские дороги в непогоду это одна сплошная лужа и выбора особого нет?  Удивительно, что за манера некоторых пользователей, не разобравшись, оголтело обвинять, закидывать дерьмецом?
    18.03.2017 14:21
    8 | 6

    • dojdinka 
      Минусят, наверное, папашки. Интересно, реальные или потенциальные?
      18.03.2017 14:57
      6 | 2

      • horton 
        Может даже несостоявшиеся ))
        18.03.2017 14:59
        5 | 7

        • Алексей Владимирович 
          Состоявшаяся
          Прикрепленные изображения:
          18.03.2017 15:45
          0 | 7

        • MarIvanna 
          +100500, horton!
Прямо не в бровь, а в глаз!)))
          18.03.2017 19:21
          0 | 0

    • horton 
      Дождинка, у нас тут всегда так... а уж если попадется мамочка с детЯми, то закидают так, что не отмоешься...
Раз коляска от попадания колеса в яму сломалась, то, видимо, была не из новых... и, значит, ремнями безопасности не оснащена... И, видимо, раз дело на пешеходном переходе, мамочка везла коляску не медленно...
В любом случае, сочувствия от здешних комментаторов не дождешься ))
      18.03.2017 14:58
      1 | 6

      • dojdinka 
        Уважаемая Хортон, да я в курсе, читаю ресурс давненько уже, разбираюсь немного в ситуации. Пользователи (старожилы), в основном, знающие, понимающие, разбирающиеся,  с юмором и с юморком. Но, порой, как занесёт кого-нибудь, так и хочется пятак вставить, хоть и понимаю, что рискую нарваться.
        18.03.2017 15:17
        3 | 0

  • Dobry кrtek 
    Такие случАи на бэби.ру надо обсуждать. На ТИА Эксперты не те.
    Прикрепленные изображения:
    18.03.2017 14:35
    0 | 7

    • dojdinka 
      Не, на бэби.ру  узкая специализация. На ТИА интереснее, только всё время надо ухо востро держать, не ровен час  откусят.
      18.03.2017 14:55
      3 | 2

  • Бертран 
    Интересно, что молодая мама хочет получить от города? Уж не деньги ли?
Если это так, то похоже на подставу, господа, а это мошенничество.
    18.03.2017 15:02
    2 | 5

    • Dobry кrtek 
      Уверен, что дети от разных мужчин. Да и яму мамаша с бабкой могли спокойно заранее вырыть с известной целью ( см. коммент Бертрана ).
      18.03.2017 15:29
      1 | 3

  • lisikmobil 
    я думаю не каждая женщина(девушка)удержит коляску с двумя детьми,при возникновения какого либо препятствия
    18.03.2017 15:10
    0 | 5

  • Varg 
    А сколько таких случаев прошло мимо ТИА!
    Прикрепленные видео:
    Ужас! Ребенок выпал из коляски.
    18.03.2017 16:21
    0 | 1

  • Pyzhik 
    А как мамаша умудрилась разом двоих детей в коляску засунуть?
    18.03.2017 16:34
    1 | 0

    • lisikmobil 
      как то так
      Прикрепленные изображения:
      18.03.2017 18:39
      0 | 2

      • Pyzhik 
        Вы себе представляете детей 2 и 3 лет?  Это для маленьких двойняшек. Ребенка 3 лет вообще в коляску уже не запихнешь, он вроде сам ходить в этом возрасте должен
        18.03.2017 19:02
        1 | 0

        • MarIvanna 
          Г-н Pyzhik, Вы тоже всевидящий?)))
О возрасте детей в новости нет ни слова.
          18.03.2017 19:27
          0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
46

Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

2017-03-17 14:55
40

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
39

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100