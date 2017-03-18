Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

Во Ржеве произошло ЧП, о котором написали пользователи в соцсетях: 17 марта, около 14:00 на пешеходном переходе возле школы №8 коляска с двумя детьми попала колесом в яму,скрытую большой лужей. В результате коляска опрокинулась и сломалась, а малыши выпали и ударились головами об асфальт. Теперь мама пострадавших детишек ищет свидетелей и очевидцев происшествия, особенно водителя машины, который пропустил семью на переходе.
Мама вызвала на место происшествия скорую помощь, а также написала заявление в полицию и администрацию города. Детей отвезли в больницу.
Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии (21)
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Pyzhik
18.03.2017 16:34
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lisikmobil
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18.03.2017 18:39
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Pyzhik
18.03.2017 19:02
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MarIvanna
18.03.2017 19:27
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