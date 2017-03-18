Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

Во Ржеве произошло ЧП, о котором написали пользователи в соцсетях: 17 марта, около 14:00 на пешеходном переходе возле школы №8 коляска с двумя детьми попала колесом в яму,скрытую большой лужей. В результате коляска опрокинулась и сломалась, а малыши выпали и ударились головами об асфальт.

Во Ржеве произошло ЧП, о котором написали пользователи в соцсетях: 17 марта, около 14:00 на пешеходном переходе возле школы №8 коляска с двумя детьми попала колесом в яму,скрытую большой лужей. В результате коляска опрокинулась и сломалась, а малыши выпали и ударились головами об асфальт. Теперь мама пострадавших детишек ищет свидетелей и очевидцев происшествия, особенно водителя машины, который пропустил семью на переходе.

Мама вызвала на место происшествия скорую помощь, а также написала заявление в полицию и администрацию города. Детей отвезли в больницу.

Ржевский межрайонный ­следст­венный отдел СУ СК РФ по Тверской обл­а­сти проводит доследственную проверку, по результатам которой буд­ет п­ринято процессуа­льное­ решение.