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Тверитян приглашают на "Карельские посиделки"

18 Марта 2017 12:44
Автор: TIA

В рамках программы «Навстречу друг другу» 25 марта в 13:00 в библиотеке Горького пройдёт праздник "Карельские посиделки". Его организаторы - городская НКА тверских карел и Тверская региональная молодежная общественная организации  «Тверин кариела».

«Карельские посиделки» - театрализованное, музыкальное представление. Зрители смогут погрузиться  в атмосферу старинной народной традиции, познакомиться с карельскими песнями и фольклором.

Вы увидите инсталляцию карельской избы, а атмосферу посиделок будет создавать народный карельский ансамбль «Karielan koivune» (руководитель Л.П.Горцева).

Идея проведения «Карельских посиделок» принадлежит Громовой Л.Г., которая ведет группу карельского языка при отделе литературы на иностранных языках.

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Метки: карелы карельские посиделки библиотека горького традиции карел тверские карелы
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