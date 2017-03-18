Тверитян приглашают на "Карельские посиделки"

В рамках программы «Навстречу друг другу» 25 марта в 13:00 в библиотеке Горького пройдёт праздник "Карельские посиделки". Его организаторы - городская НКА тверских карел и Тверская региональная молодежная общественная организации «Тверин кариела».
«Карельские посиделки» - театрализованное, музыкальное представление. Зрители смогут погрузиться в атмосферу старинной народной традиции, познакомиться с карельскими песнями и фольклором.
Вы увидите инсталляцию карельской избы, а атмосферу посиделок будет создавать народный карельский ансамбль «Karielan koivune» (руководитель Л.П.Горцева).
Идея проведения «Карельских посиделок» принадлежит Громовой Л.Г., которая ведет группу карельского языка при отделе литературы на иностранных языках.
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