За паводком тверские спасатели наблюдают с воздуха

Паводкоопасный период в Тверской области еще не наступил, но уже сейчас Главное управление МЧС России по Тверской области активно проводит мероприятия, направленные на предупреждение паводка, например, мониторинг обстановки с воздуха.

Паводкоопасный период в Тверской области еще не наступил, но уже сейчас Главное управление МЧС России по Тверской области активно проводит мероприятия, направленные на предупреждение паводка, например, мониторинг обстановки с воздуха.

На территории Тверского региона протекает свыше 800 рек и речек общей протяженностью 17 тыс. км., имеется более 600 крупных озер, а также 9 крупных водохранилищ. Патрулирование области на вертолете позволяет за короткий период времени оценить паводковую обстановку.

Так, на вертолете КА-32А МЧС России, базирующегося на аэродроме Змеево, 17 марта спасатели облетели территории Краснохолмского, Рамешковского и Калининского районов и осмотрели водоёмы.

В вышеуказанных территориях региона проводится комплекс мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения заторов льда, обеспечена защита населенных пунктов и организаций.

Напомним, оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тверской области в круглосуточном режиме осуществляет дежурство, контроль складывающейся на территории Верхневолжья паводковой обстановкой: мониторинг уровня воды в реках, водохранилищах и других водоемах, организацию взаимодействия с органами исполнительной власти Тверской области, представителями «Канала имени Москвы», дорожными службами, муниципальными образованиями региона.