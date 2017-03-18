Администрация "Барской усадьбы" сообщает, что в пожаре из людей и животных никто не пострадал

Пожар произошёл вечером 17 марта, в 18:23 в котельной загородном отеле "Барская усадьба", рядом находился минизоопарк. По словам очевидцев ЧП, спасать животных помогали постояльцы и отдыхающие, а прибывшие по вызову пожарные тушили огонь, качая воду из бассейна.

Пожар произошёл вечером 17 марта, в 18:23 в котельной загородном отеле "Барская усадьба", рядом находился минизоопарк. По словам очевидцев ЧП, спасать животных помогали постояльцы и отдыхающие, а прибывшие по вызову пожарные тушили огонь, качая воду из бассейна.

В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Причина пожара устанавливается.

- Енот покусал нескольких человек, которые пытались вытащить его из огня, лиса сбежала, обезьяну ловили все присутствующие - ее всё-таки поймали. Уверен, что не всех животных удалось спасти, - рассказал ТИА Дмитрий, участник событий.

Однако на официальном сайте отеля сообщается, что на пожаре никто не пострадал, а также, что усадьба будет закрыта для ремонта до 23 марта, а зоопарк восстановят:

"На данный момент мы приложили все усилия для того, чтобы устранить пожар и спасти наших животных. К счастью, никто не пострадал...Нам действительно очень жаль, что нашим Гостям пришлось прервать свой отдых из-за произошедшего! Большое спасибо всем, кто принимал участие в тушении пожара! P.S. Зоопарк будет восстановлен, и будет даже лучше, чем было:)".

Полностью затушить огонь удалось спустя пять часов.

Фото и видео Дмитрия Мирошниченко