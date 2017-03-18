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Администрация "Барской усадьбы" сообщает, что в пожаре из людей и животных никто не пострадал

Администрация "Барской усадьбы" сообщает, что в пожаре из людей и животных никто не пострадал - ТИА
18 Марта 2017 10:08
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Пожар произошёл вечером 17 марта, в 18:23 в котельной загородном отеле "Барская усадьба", рядом находился минизоопарк. По словам очевидцев ЧП, спасать животных помогали постояльцы и отдыхающие, а прибывшие по вызову пожарные тушили огонь, качая воду из бассейна.

В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Причина пожара устанавливается.

- Енот покусал нескольких человек, которые пытались вытащить его из огня, лиса сбежала, обезьяну ловили все присутствующие - ее всё-таки поймали. Уверен, что не всех животных удалось спасти, - рассказал ТИА Дмитрий, участник событий.

Однако на официальном сайте отеля сообщается, что на пожаре никто не пострадал, а также, что усадьба будет закрыта для ремонта до 23 марта, а зоопарк восстановят:

"На данный момент мы приложили все усилия для того, чтобы устранить пожар и спасти наших животных. К счастью, никто не пострадал...Нам действительно очень жаль, что нашим Гостям пришлось прервать свой отдых из-за произошедшего! Большое спасибо всем, кто принимал участие в тушении пожара! P.S. Зоопарк будет восстановлен, и будет даже лучше, чем было:)".

Полностью затушить огонь удалось спустя пять часов.

Фото и видео Дмитрия Мирошниченко

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Метки: пожар пожар в отеле барская усадьба сгорел зоопарк происшествие в Тверской области пожар в минизоопарке
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Комментарии (7)

  • Old_man 
    Дикие животные должны жить в естественных условиях, а не в клетках, пусть и комфортабельных.
А за нарушение правил хранения горючих материалов виновных стоит нака-зать, так чтобы другим неповадно было.
    18.03.2017 10:48
    0 | 4

  • kudimov 
    А лиса вернулась что ль?
    18.03.2017 11:04
    0 | 5

    • Uylo_Yobannen 
      Проголодалась, видать, а мышковать отвыкла уже.
      18.03.2017 11:06
      0 | 5

  • maxxx72 
    Кто врет?
"Подробности ЧП в зоопарке под Тверью: очевидцы говорят, что большинство животных заживо сгорели в огне"
https://tverigrad.ru/publication/podrobnosti-chp-v-zooparke-pod-tveryu-bolshinstvo-zhivotnykh-zazhivo-sgorelo-v-ogne
    18.03.2017 11:16
    0 | 1

  • Ferapont 
    Чо волнуетесь, Гончаров новых зверушек заведет, более огнеупорных.
Бизнес не должен страдать.
    18.03.2017 11:24
    0 | 1

  • Я не ем печеньки 
    кстати, maxxx72, все верно говорит. На YouTube есть видео с этими кадрами (линки кидать не буду, чтобы чувства разнообразных шизофреников не оскорблять).
    18.03.2017 11:26
    0 | 0

    • maxxx72 
      Значит оперативненько начали отмазываться, если прям с утра подняли корреспондента ТИА, что б нужную инфу запостил
      18.03.2017 11:30
      0 | 0
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