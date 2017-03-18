В тверском Политехе выбрали самую талантливую и грациозную студентку

В традиционном конкурсе красоты, грации и креативности – «Мисс Политеха 2017» - за титул и корону боролись 10 конкурсанток: Колесник Полина, Гажева Александра, Саруханян Мариам, Григорьева Кристина, Зайцева Алена, Петрова Александра, Федина Виктория, Берилова Анастасия, Бурлина Александра и Воронцова Светлана.

В традиционном конкурсе красоты, грации и креативности – «Мисс Политеха 2017» - за титул и корону боролись 10 конкурсанток: Колесник Полина, Гажева Александра, Саруханян Мариам, Григорьева Кристина, Зайцева Алена, Петрова Александра, Федина Виктория, Берилова Анастасия, Бурлина Александра и Воронцова Светлана.

Студенткам предстояло ответить на каверзные вопросы от «МозгоБойня» в Твери и ведущих #top5Tver Евгения Шевченко и Андрея Яковлева, представить себя и рассказать о своих увлечениях, а также принять участие в 2-х дефиле. Жюри было очень непросто принять решение, так как все девушки выступили достойно и заслужили бурные овации зрительного зала.

По итогам 3 этапов конкурса корону и титул «Мисс Политеха 2017» получила студентка 2-ого курса факультета управления и социальных коммуникаций, секретарь открытого студенческого педагогического отряда «ЛИФТ» ТвГТУ Полина Колесник!

Звание «1-ой вице-мисс» заслужила магистрантка 1-ого курса факультета управления и социальных коммуникаций, капитан команды КВН «Хорошие» ТвГТУ Светлана Воронцова.

Конкурс «Мисс Политеха» проводится уже в 6-ой раз, и в каждый конкурс организаторы стремятся внести свою «изюминку». В этом году появилась особая номинация «Мисс по мнению пяти Мисс». Пяти обладательницам титула «Мисс Политеха» с 2012 по 2016 гг. было необходимо выбрать, кто, по их мнению, достоин высшей награды. Мнения очаровательных леди сошлись, и победительницей в номинации стала студентка 3-го курса факультета управления и социальных коммуникаций, участница основного состава хореографической студии «Astel» Алёна Зайцева.