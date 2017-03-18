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В тверском Политехе выбрали самую талантливую и грациозную студентку

18 Марта 2017 09:56
Автор: TIA

Фоторепортаж

В традиционном конкурсе красоты, грации и креативности – «Мисс Политеха 2017» - за титул и корону боролись 10 конкурсанток: Колесник Полина, Гажева Александра, Саруханян Мариам, Григорьева Кристина, Зайцева Алена, Петрова Александра, Федина Виктория, Берилова Анастасия, Бурлина Александра и Воронцова Светлана.

Студенткам предстояло ответить на каверзные вопросы от «МозгоБойня» в Твери и ведущих #top5Tver Евгения Шевченко и Андрея Яковлева, представить себя и рассказать о своих увлечениях, а также принять участие в 2-х дефиле. Жюри было очень непросто принять решение, так как все девушки выступили достойно и заслужили бурные овации зрительного зала.

По итогам 3 этапов конкурса корону и титул «Мисс Политеха 2017» получила студентка 2-ого курса факультета управления и социальных коммуникаций, секретарь открытого студенческого педагогического отряда «ЛИФТ» ТвГТУ Полина Колесник!

Звание «1-ой вице-мисс» заслужила магистрантка 1-ого курса факультета управления и социальных коммуникаций, капитан команды КВН «Хорошие» ТвГТУ Светлана Воронцова.

Конкурс «Мисс Политеха» проводится уже в 6-ой раз, и в каждый конкурс организаторы стремятся внести свою «изюминку». В этом году появилась особая номинация «Мисс по мнению пяти Мисс». Пяти обладательницам титула «Мисс Политеха» с 2012 по 2016 гг. было необходимо выбрать, кто, по их мнению, достоин высшей награды. Мнения очаровательных леди сошлись, и победительницей в номинации стала студентка 3-го курса факультета управления и социальных коммуникаций, участница основного состава хореографической студии «Astel» Алёна Зайцева.

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Метки: конкурс красоты мисс политеха политех твгту
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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Кощей Бессмертный, Иванушка-дурачок и Баба-Яга решили учиться. Поступили в разные вузы, через некоторое время встречаются, делятся впечатлениями. 
Кощей: - Я в МИФИ самый толстый. 
Иванушка: - Я в МГУ самый умный. 
Яга: - Я в Тверском политехе первая красавица!
    18.03.2017 10:27
    0 | 9

  • romich 
    Дородная девица.  Будет настоящей управленкой-большая, напористая и с баском.
    18.03.2017 11:32
    0 | 1

  • Tverich 
    Ябвдул после третьей стопки
    18.03.2017 11:41
    0 | 0

  • Я не ем печеньки 
    смотр будущих наташек.... а где кокошники, коромысла с самогоном и бусы из бубликов или гамбургеров? чтобы создать образ хардкорного этно-панка.
    18.03.2017 11:56
    0 | 0

  • Бертран 
    Нам нужны управленцы красивые, грамотные и покладистые.
Россию вести, не мудями трясти!
    18.03.2017 12:09
    0 | 3

    • romich 
      СисЯми?
      18.03.2017 12:17
      0 | 3

    • Proletary 
      Ваша партия планирует конкурсы среди трансгендеров? Хорошая новость. Вот и на фотке маечка с AC/DC. https://en.wikipedia.org/wiki/AC/DC_(disambiguation) Bisexuality, in sexual slang
      18.03.2017 12:32
      0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Красивые управленцы...П.доры что ли?
      18.03.2017 12:32
      0 | 0

      • Бертран 
        ...
        Прикрепленные изображения:
        18.03.2017 12:48
        0 | 0
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