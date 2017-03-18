tvernews.ru
18 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Инспекторы УГИБДД снова вышли на охоту за пьяными водителями

18 Марта 2017 09:49
Автор: TIA

Госавтоинспекция Тверской области в выходные проводит мероприятие «Контроль трезвости» для профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

УГИБДД Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о пьяных или неадекватных водителях. Сведения (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно передать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: контроль трезвости угибдд по тверской области пьяные за рулём пьяные водители
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • pessimist 
    "вышли на охоту за пьяными водителями" - типа сафари?
    18.03.2017 11:43
    0 | 1

  • Я не ем печеньки 
    снова поймают пару мужичков, кто с перепоя едет или еще как неудачно попал, возбудят на них дела, вкатают реальный срок, а тем, кто на тротуарах сбивает людей по пьянке ничего не будет. Такие акции можно упразднить ввиду их неэффективности. Лучше с пожарниками сформируйте оркестр и маршируйте по городу под вальсы Штрауса - заодно будет рост уровня "окультуривания" (брррр, мерзкое слово, но местные любят) населения. И это лучше трогательного дуэта "шнур-тимати".
    18.03.2017 11:53
    1 | 2

    • romich 
      Да хрен там.  Пусть отлавливают. Другое дело,  тупорогой пьяни гораздо больше,  чем гаишников,  посему  эффективность низкая. Но не страшно: ужесточение наказания постепенно сделает свое  дело. Кнута боятся все.
      18.03.2017 12:15
      0 | 0

      • AnlimiT 
        Да вот не скажи, что боятся все. Пьяному же что? Правильно: море по колено. Был как-то на мойке, там было два клиента и администратор. Рассказывали как всех сотрудников мойки лишили прав за пьянку, как сами садились вдрызг пьяными и откупались за 10-ку. Рассказывали так как-будто гордятся собой.
        18.03.2017 12:43
        0 | 0

        • romich 
          Дооткупаются. Кончик у веревочки будет.
          18.03.2017 12:46
          0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
46

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
46

Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

2017-03-17 14:55
40

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100