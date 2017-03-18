Инспекторы УГИБДД снова вышли на охоту за пьяными водителями

Госавтоинспекция Тверской области в выходные проводит мероприятие «Контроль трезвости» для профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области в выходные проводит мероприятие «Контроль трезвости» для профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

УГИБДД Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о пьяных или неадекватных водителях. Сведения (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно передать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.