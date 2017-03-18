В Твери узнают, кого же вдохновляет "Неоновая муза"

18 марта в библиотеке им. А.М. Горького подведут итоги областного поэтического конкурса «Неоновая муза» и объявят лучшего молодого поэта тверского региона - 2017.

Имя победителя уже определено по итогам предварительного конкурса, на который в этом году было подано 35 заявок. На областном молодежном поэтическом конкурсе «Неоновая муза» 26 юных поэтов, попавших в лонг-лист, будут соревноваться за победу в еще нескольких номинациях («Лучшее стихотворение фестиваля», «Лучшая декламация», «Лучший сценический образ», «Приз зрительских симпатий»). Спонсор фестиваля отметит одного из выступающих спецпризом.

«Неоновая муза» проходит уже седьмой год подряд. Зрителей ожидает яркое и незабываемое мероприятие, наполненное дружественной атмосферой, несмотря на состязательный момент. В перерывах между поэтическими блоками будет звучать живая музыка. Для слушателей выступят Татьяна Винокурова, Майя Саед (группа «Океан Бурь»), Елизавета Рысенкова, Софья Крылова, Александр Федоров и Галина Лищук.

Мероприятие состоится в актовом зале областной библиотеки им. А.М. Горького в 15:00. Вход свободный.