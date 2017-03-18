tvernews.ru
18 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери узнают, кого же вдохновляет "Неоновая муза"

18 Марта 2017 09:26
Автор: TIA

18 марта в библиотеке им. А.М. Горького подведут итоги областного поэтического конкурса «Неоновая муза» и объявят лучшего молодого поэта тверского региона - 2017. 

Имя победителя уже определено по итогам предварительного конкурса, на который в этом году было подано 35 заявок. На областном молодежном поэтическом конкурсе «Неоновая муза» 26 юных поэтов, попавших в лонг-лист, будут соревноваться за победу в еще нескольких номинациях («Лучшее стихотворение фестиваля», «Лучшая декламация», «Лучший сценический образ», «Приз зрительских симпатий»). Спонсор фестиваля отметит одного из выступающих спецпризом. 

«Неоновая муза» проходит уже седьмой год подряд. Зрителей ожидает яркое и незабываемое мероприятие, наполненное дружественной атмосферой, несмотря на состязательный момент. В перерывах между поэтическими блоками будет звучать живая музыка. Для слушателей выступят Татьяна Винокурова, Майя Саед (группа «Океан Бурь»), Елизавета Рысенкова, Софья Крылова, Александр Федоров и Галина Лищук. 

Мероприятие состоится в актовом зале областной библиотеки им. А.М. Горького в 15:00. Вход свободный.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: конкурс молодых поэтов неоновая муза конкурс поэтов библиотека горького
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
46

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
46

Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

2017-03-17 14:55
40

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100