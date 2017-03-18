В Твери пройдёт праздничное шествие с портретами героев Крыма

18 марта молодежь пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

18 марта молодежь пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Праздничное шествие «Тверские герои Крыма», в котором смогут принять участие все желающие, стартует в 12.00 в Твери от улицы Трехсвятская. Активисты пройдут по улицам города с портретами вице-адмирала Владимира Корнилова, Николая Пирогова, Екатерины Бакуниной. Также в руках участников будут таблички с хэштегами #ТриГодаКрымСнами; #ТверскиеГероиКрыма; #КрымНаш.

Шествие завершится в городском саду, где состоится праздничный митинг и концерт с 13 до 15 часов. В программе - исполнение вокальных и танцевальных номеров от различных творческих коллективов города: ансамбля «Каблучок», студии «Парус», вокалистов Марины Маливановой и Сергея Терешина.

Теме «Тверские герои Крыма» посвящены еще несколько мероприятий, которые пройдут 18 марта. Одно из них – экскурсия для будущих медсестер в музей имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери. Ребятам расскажут о вкладе Екатерины Бакуниной в движение русских сестер милосердия, а также о деятельности Николая Пирогова, основоположника русской военно-полевой хирургии. Их жизнь связана с тверской землей, где они родились, и с Крымом, где трудились в годы Крымской войны.

Также запланировано возложение цветов к памятнику Владимиру Корнилову в селе Рясня Старицкого района.