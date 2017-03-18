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В Твери пройдёт праздничное шествие с портретами героев Крыма

18 Марта 2017 09:16
Автор: TIA

18 марта молодежь пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Праздничное шествие «Тверские герои Крыма», в котором смогут принять участие все желающие, стартует в 12.00 в Твери от улицы Трехсвятская. Активисты пройдут по улицам города с портретами вице-адмирала Владимира Корнилова, Николая Пирогова, Екатерины Бакуниной. Также в руках участников будут таблички с хэштегами #ТриГодаКрымСнами; #ТверскиеГероиКрыма; #КрымНаш.

Шествие завершится в городском саду, где состоится праздничный митинг и концерт с 13 до 15 часов. В программе - исполнение вокальных и танцевальных номеров от различных творческих коллективов города: ансамбля «Каблучок», студии «Парус», вокалистов Марины Маливановой и Сергея Терешина.

Теме «Тверские герои Крыма» посвящены еще несколько мероприятий, которые пройдут 18 марта. Одно из них – экскурсия для будущих медсестер в музей имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери. Ребятам расскажут о вкладе Екатерины Бакуниной в движение русских сестер милосердия, а также о деятельности Николая Пирогова, основоположника русской военно-полевой хирургии. Их жизнь связана с тверской землей, где они родились, и с Крымом, где трудились в годы Крымской войны.

Также запланировано возложение цветов к памятнику Владимиру Корнилову в селе Рясня Старицкого района.

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Метки: ркым крым наш присоединение крыма 18 марта праздничное шествие герои крыма
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Комментарии (24)

  • Алексей Владимирович 
    я тока одного героя помню. красавица
через 100 лет ее портрет тожа будут носить
    Прикрепленные изображения:
    18.03.2017 09:31
    0 | 8

    • Uylo_Yobannen 
      А ещё умница
*с трудом сдерживая гомерический хохот*
      18.03.2017 09:33
      0 | 7

    • Vojdy 
      А.В. похожа?
      Прикрепленные изображения:
      18.03.2017 09:57
      0 | 0

    • Proletary 
      Позор на ваши седины, дражайший Мафусаил. Стыдно не знать героев Крыма. Вот настоящий херой:
Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры, — сказал Аксенов в эфире телеканала „Первый Крымский“. — Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия».
«Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — высказался Аксенов.
Глава Крыма предложил отказаться от демократии в пользу монархии, а также наделить президента Владимира Путина большими полномочиями вплоть до введения диктатуры.
И, наконец, вишенка на этой навозной куче:
"Николай Второй поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску"
      18.03.2017 10:50
      2 | 2

      • Sedmoy 
        Гоблином, всякого не назовут.
        18.03.2017 11:49
        0 | 3

    • Бертран 
      У неё сегодня день рождения. Символично и патриотично. 
Поздравляем, желаем дальнейших успехов.
      18.03.2017 11:20
      0 | 2

  • леха мамонтов 
    шествие клоунов по разнарядке моли
    18.03.2017 09:35
    0 | 9

  • Uylo_Yobannen 
    Почему молодёжь пройдёт, а не пробежит? Зря, что ли, они столько тренировались в парке Победы?
    18.03.2017 09:35
    0 | 10

  • Dobry кrtek 
    А если у несущих поинтересоваться, что они лично знают о несомых? Думаю, что кроме "ну, вроде бы", " а чо, я ни чо" и "как бы космонавты крымские" других вариантов ответа не будет.
    Прикрепленные изображения:
    18.03.2017 09:46
    1 | 5

  • horton 
    Стесняюсь спросить: а хэштеги - это как бы как раньше лозунги на демонстрациях носили?
    18.03.2017 10:08
    0 | 7

    • Бертран 
      Совершенно верно, но те лозунги признаны идеалогически неверными их упразднили, а взамен были разработаны новые- наши хэштеги.
Молодежь должна знать курс государства, его идеи и его героев.
      Прикрепленные изображения:
      18.03.2017 10:24
      0 | 3

      • horton 
        Бертран, запутать меня хотите? А где же на Вашей "картине" #решетки#? ######????
        18.03.2017 10:33
        0 | 1

      • Dobry кrtek 
        #ПутинПартияКомсомол# #КрымОтжалиУХохлов# #РаботатьНе будемМыВсёУкрадём" #НаТрассеНеПлатятПортретМыНесём#
        18.03.2017 10:36
        0 | 4

        • Uylo_Yobannen 
          А над марширующими демонстрантами величаво разливается по-над Тверью торжественный гимн:
          Прикрепленные видео:
          Всегда живой
          18.03.2017 10:41
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Лучше это. "Адские колокола, они сбивают тебя с ног. 
Адские колокола, ты плетёшься по кругу. 
Адские колокола, они раскалывают ночь. 
Адские колокола, бороться бессмысленно, да!"
            Прикрепленные видео:
            Прикрепленное видео
            18.03.2017 10:45
            0 | 0

            • Proletary 
              Позвольте представить на этот конкурс пестни и пляски наш пролетарский вариант
              Прикрепленные видео:
              колыбельная
              18.03.2017 10:54
              0 | 1

              • Dobry кrtek 
                У меня поисковая система выдала вот это...Хотя в тему.)
                Прикрепленные видео:
                Прикрепленное видео
                18.03.2017 11:02
                0 | 1

                • Proletary 
                  Это тянет на отдельную НН. 
(В сторону) Все, молчу, гражданин начальник.
                  18.03.2017 11:18
                  0 | 1

          • Varg 
            И всегда объективное россТВ. Все совпадения считать случайными.
            Прикрепленные видео:
            Фильм-фантасмагория
            18.03.2017 12:07
            0 | 2

  • MikeH 
    Читаешь такие новости и понимаешь что медицина финансируется плохо, галоперидола на всех болезных не хватает.
    18.03.2017 10:27
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      "Посиделки плавно перетекли в некое подобие планёрки в дурдоме на выезде. В итоге сошлись во мнении о том, что психиатрия уже не торт. Точнее, не так: снизились качество и доступность психиатрической помощи. Причины? Да целый комплекс":
http://dpmmax.livejournal.com/619127.html
      18.03.2017 10:35
      0 | 0

  • Я не ем печеньки 
    horton, бабка, ты отстала от жизни, но спрашивай, не стесняйся, люди тебе подскажут. Хэштег - это символ для обозначения какого-либо тренда или темы, собравшей много мемов. В некоторых программах и поисковых системах хэштег упрощает поиск всех мемов по выбранной теме. Например, ты можешь создать #kudimov - и если сидишь под яблоосью, то сразу найдешь любимые мемы.
ЗЫ блевать тянет от крымнаша и всей этой параши. Это реальная дичь. А вместо плакатиков с наклонской лучше носить черные знамена анархии)
    18.03.2017 11:31
    1 | 1

  • Sedmoy 
    А митинги и шествия против, коррупции, например, запрещают. Ибо, не скрепное это дело. Гуляй рванина! Санкции пох!  Страна изгой - пох! Уровень жизни всё ниже и ниже - да нас..ть! Живём по принципу: человек человеку волк - умри ты сегодня, а я завтра... - заеб.сь!
    18.03.2017 11:59
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Не спеши, Седьмой, не горячись. Кудимовский кредит доверия выдан до осени, значит к осени и заживём.) Ужель ты думаешь, что только глупец будет кредиты раздавать?)
      18.03.2017 12:38
      0 | 2
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