Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

Глава Аввакумовского сельского поселения Дмитрий Мирошниченко рассказал ТИА подробности пожара на базе отдыха "Барская усадьба". Пожар начался в подвальном помещении котельной, служащие говорили, что там находилось около четырех тонн солярки. Вероятнее всего, произошел взрыв, так как несколько окон оказались выбиты. После возгорания на турбазе сразу отключили свет.

Глава Аввакумовского сельского поселения Дмитрий Мирошниченко рассказал ТИА подробности пожара на базе отдыха "Барская усадьба". Пожар началсяв подвальном помещении котельной, служащие говорили, что там находилось около четырех тонн солярки. Вероятнее всего, произошел взрыв, так как несколько окон оказались выбиты. После возгорания на турбазе сразу отключили свет.

Отдыхающие всем миром помогали спасать животных. Енот покусал нескольких человек, которые пытались вытащить его из огня, лиса сбежала, обезьяну ловили все присутствующие - ее всё-таки поймали. Дмитрий считает, что не всех животных удалось спасти.

Пожарные ехали из Твери где-то сорок минут - час , в тушении пожара участвовали шесть или семь машин, причем две машины брали воду из бассейна "Барской усадьбы"

Фото и видео Дмитрия Мирошниченко