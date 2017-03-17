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Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна - ТИА
Фото Дмитрия Мирошниченко
17 Марта 2017 22:21
Автор: TIA

Видео

Глава Аввакумовского сельского поселения Дмитрий Мирошниченко рассказал ТИА подробности пожара на базе отдыха "Барская усадьба". Пожар началсяв подвальном помещении котельной, служащие говорили, что там находилось около четырех тонн солярки. Вероятнее всего, произошел взрыв, так как несколько окон оказались выбиты. После возгорания на турбазе сразу отключили свет.

 Отдыхающие всем миром помогали спасать животных. Енот покусал нескольких человек, которые пытались вытащить его из огня, лиса сбежала, обезьяну ловили все присутствующие - ее всё-таки поймали. Дмитрий считает, что не всех животных удалось спасти.

Пожарные ехали из Твери где-то сорок минут - час , в тушении пожара участвовали шесть или семь машин, причем две машины брали воду из бассейна "Барской усадьбы"

Фото и видео Дмитрия Мирошниченко

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Метки: пожар в Барской Усадьбе твесркая область
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Комментарии (4)

  • Алексей Владимирович 
    пожалуй погожу умирать. стока интересного у нас происходит крокодилы обезьяны банды взрывы устранения
    17.03.2017 22:32
    0 | 0

    • -GIP- 
      Соляру взрывать научились, опять же. Жисть тока начинается
      17.03.2017 22:39
      0 | 0

  • horton 
    Не поняла: всех животных спасли, а крокодила не увидели?
    17.03.2017 22:37
    0 | 0

    • -GIP- 
      И с лисой непонятки
      17.03.2017 22:40
      0 | 0
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