Выбрали банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций «Торговый Городской Банк»

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям АО БАНК «ТГБ».

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям АО БАНК «ТГБ».

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций «Торговый Городской Банк» начнутся 27 марта 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 24 марта 2017 года на сайте АСВ (www.asv.org.ru)