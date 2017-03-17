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Выбрали банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций «Торговый Городской Банк»

17 Марта 2017 17:26
Автор: TIA

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»  сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям  АО БАНК «ТГБ».

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций «Торговый Городской Банк»  начнутся 27 марта 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 24 марта 2017 года на сайте АСВ (www.asv.org.ru)

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Метки: тверской городской банк АО «Россельхозбанк»
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Конкурс для выдачи денег?! Спасибо,насмешили.
    17.03.2017 18:26
    0 | 1
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