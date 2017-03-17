Интерпол сообщил о массовой краже данных с карт российских банков

Интерпол предупредил Банк России о массовой компрометации карт российских банков, сообщает RNS со ссылкой на замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева. Информация об утечке данных с карт пришла из Румынии.

Интерпол предупредил Банк России о массовой компрометации карт российских банков, сообщает RNS со ссылкой на замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева. Информация об утечке данных с карт пришла из Румынии.

"Несколько банков там попало. Массив большой очень данных. Все банки предупреждены", - заявил Артём Сычёв. По его словам, сведения похищали с карт, которые использовались при поездках в страны Западной Европы. Кража данных, скорее всего, произошла при помощи скиммеров — специальных устройств, которые копируют информацию с карты, когда ее вставляют в банкомат или платежный терминал.

Сычёв объяснил, что похитители данных сами их не используют, и массив данных, обнаруженный Интерполом, видимо, был подготовлен к продаже.