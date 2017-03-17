Что чаще всего снится жителям Тверской области? Яндекс провел исследования и ответил на этот вопрос

Компания Яндекс провела исследования на основе поисковых запросов людей, которые ищут ответы в интернете о своих сновидениях. Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли.

Компания Яндекс провела исследования на основе поисковых запросов людей, которые ищут ответы в интернете о своих сновидениях. Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли.

На основе этого Яндекс составил карту сновидений. Чаще всего россиянам снятся: человек, рыба, ребенок, змея, умирать, живой, парень, беременность, вода, зуб, собака, дом, белый, кровь, бывший, большой, кошка, маленький, волос и рука.

Как отмечает компания, у каждого региона своя специфика сновидений. Если жителям Республики Саха чаще всего снится медведь, то, к примеру, в Иркутской области - тараканы, а в Красноярском крае - клопы.

Жители Тверской области чаще всего в свои снах видят чернику, сирень и клюкву.

Скриншот с yandex.ru