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Что чаще всего снится жителям Тверской области? Яндекс провел исследования и ответил на этот вопрос

17 Марта 2017 16:52
Автор: TIA

Компания Яндекс провела исследования на основе поисковых запросов людей, которые ищут ответы в интернете о своих сновидениях. Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли.

На основе этого Яндекс составил карту сновидений. Чаще всего россиянам снятся: человек, рыба, ребенок, змея, умирать, живой, парень, беременность, вода, зуб, собака, дом, белый, кровь, бывший, большой, кошка, маленький, волос и рука.

Как отмечает компания, у каждого региона своя специфика сновидений. Если  жителям Республики Саха чаще всего снится медведь, то, к примеру, в Иркутской области - тараканы, а в Красноярском крае  - клопы.

Жители Тверской области чаще всего в свои снах видят чернику, сирень и клюкву.

Скриншот с yandex.ru

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Метки: сны сновидения сонник яндекс
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Комментарии (17)

  • evgen69 
    ну хоть не Руденя )
    17.03.2017 17:02
    0 | 8

    • Leandr 
      пресс-служба не дорабатывает
      17.03.2017 17:58
      0 | 3

  • Житель подземелья 
    90% снов забывается нах через 3-5 минут после того, как они приснились. Так что скорее всего это тупо те сны, во время просмотра которых прозвенел будильник.
    17.03.2017 17:11
    0 | 6

  • Бертран 
    "Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли."
Осмелюсь не согласиться: в это время они спрашивают, потому что рабочее время и интернет хозяйский. А потом удивляются- почему плохо живётся им.
    17.03.2017 17:25
    3 | 4

    • Житель подземелья 
      А чем отличается хозяйский интернет от личного? Вы до сих пор платите за трафик, товарищ сержант? Нормальные люди давно уже на безлимите сидят, им пофиг какой интернет, хозяйский или домашний.
      17.03.2017 17:32
      0 | 4

      • Бертран 
        Вас послушать, так токарь на хозяйском станке может вытачивать изделия для своего хозяйства? Красота! Сейчас капитализм и нужно иметь мышление соответствующее.
        17.03.2017 17:53
        1 | 3

        • Житель подземелья 
          Капитализм? В России? В России помесь олигархата с феодализмом со всеми вытекающими. Хотя вас один хрен не убедишь и не переспоришь, вот только переобуться потом не факт, что успеете, это вам не совок, кэш помнит все, люстрации в конце концов не избежит никто!
          17.03.2017 17:56
          0 | 7

  • kudimov 
    Как-то раз мне приснился сон -
Я царевичем стал
Берег моря - и вот, у скал,
Хортон с Фифой повстречал.)
    17.03.2017 17:41
    0 | 4

    • vepr76 
      К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно на́ море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется Хортон средь зыбей,
Фифа носится над ней.
      17.03.2017 18:22
      0 | 4

      • horton 
        Кудимов, похоже, что Вы претендуете на место Султана, а не Царевича )))
        17.03.2017 19:04
        0 | 3

  • Leandr 
    Клюква снится Хортон, а черника Дорис.
    17.03.2017 17:55
    0 | 2

    • horton 
      Квакин, я поняла, что Вы сегодня со мной не дружите... А по Нижегородской области сведений в тексте новости нет...)))

Мне в течение нескольких лет жизни снилось, что горит родительский дом... точнее, крыша пристройки...
И когда дом, действительно, сгорел, очаг пожара был именно в пристройке...(((
      17.03.2017 19:02
      0 | 2

  • uabumoderoff 
    Снится мне-я ни в чем не нуждаюсь.Снится мне-я живу наслаждаюсь.Хорошо это видеть во сне.Наяву бы иметь это мне.
    17.03.2017 18:22
    0 | 5

  • MorS 
    Странно, что крейсер "Аврора" в статистику не попал...
Первая строка в yandex.ru по запросу "что тебе снится"
    17.03.2017 18:42
    0 | 3

  • TvereZ 
    На самом деле, на первом месте была Калининская область, но яндексу подтасовывать и передергивать не впервой )))
    17.03.2017 20:03
    0 | 1

  • UnCle 
    Что тебе снится?
    Прикрепленные видео:
    Как то так...
    17.03.2017 21:50
    0 | 0

  • ДеД 
    А чтой-то Т.О. голубая на схеме? И вообще, четвёртым идёт "понос"!
    17.03.2017 22:36
    0 | 0
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