Тверская область примет участие в производстве 300 трамваев для Москвы

Компания «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в течение трех лет произведет для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Заказ предполагает начиная с 2017-го выпуск по 100 единиц транспорта в год. Кузовы для современной столичной техники поставит Тверской вагонзавод.

Компания «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в течение трех лет произведет для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Заказ предполагает начиная с 2017-го выпуск по 100 единиц транспорта в год. Кузовы для современной столичной техники поставит Тверской вагонзавод.

Развитие промышленного потенциала Верхневолжья - одно из направлений сотрудничества между правительствами Тверской области и Москвы в рамках соглашения, подписанного губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным в апреле 2016 года.

В августе к партнерам Тверской области по развитию производственного сектора региона присоединилась Московская область, с которой было подписано соглашение о создании межрегионального промышленного кластера предприятий метровагоностроения. Он предполагает научно-техническую и производственную кооперацию.

- Наши предприятия имеют серьезные мощности, которые мы планируем загрузить. Задача - обеспечить конкурентоспособность производимой в Тверской области продукции, - сказал Игорь Руденя.

Заказ на производство 300 кузовов для трамваев, которые обновят парк городского транспорта столицы, позволит обеспечить загрузку мощностей Тверского вагоностроительного завода на ближайшие три года, сообщает правительство региона.

Кстати, трамвай «Витязь» понравился премьер-министру Дмитрию Медведеву, он даже попробовал себя в роли водителя. Было это в феврале 2016 года во время его визита на Тверской вагоностроительный завод