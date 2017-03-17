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Тверская область примет участие в производстве 300 трамваев для Москвы

Тверская область примет участие в производстве 300 трамваев для Москвы - ТИА
17 Марта 2017 15:32
Автор: TIA

Фоторепортаж

Компания «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в течение трех лет произведет для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Заказ предполагает начиная с 2017-го выпуск по 100 единиц транспорта в год. Кузовы для современной столичной техники поставит Тверской вагонзавод.

Развитие промышленного потенциала Верхневолжья - одно из направлений сотрудничества между правительствами Тверской области и Москвы в рамках соглашения, подписанного губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным в апреле 2016 года.

В августе к партнерам Тверской области по развитию производственного сектора региона присоединилась Московская область, с которой было подписано соглашение о создании межрегионального промышленного кластера предприятий метровагоностроения. Он предполагает научно-техническую и производственную кооперацию.

- Наши предприятия имеют серьезные мощности, которые мы планируем загрузить. Задача - обеспечить конкурентоспособность производимой в Тверской области продукции, - сказал Игорь Руденя.

Заказ на производство 300 кузовов для трамваев, которые обновят парк городского транспорта столицы, позволит обеспечить загрузку мощностей Тверского вагоностроительного завода на ближайшие три года, сообщает правительство региона.

Кстати, трамвай «Витязь» понравился премьер-министру Дмитрию Медведеву,  он даже попробовал себя в роли водителя. Было это в феврале 2016 года во время его визита на Тверской вагоностроительный завод

 

 

  • Фото с сайта http://premier.gov.ru
  • Фото с сайта http://premier.gov.ru
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Метки: тверской вагоностроительный завод Тверь сделает трамваи для Москвы Дмитрйи Медведев игорь руденя
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Комментарии (7)

  • bae99 
    Правильно, а нам старые КТМки...
    17.03.2017 15:39
    0 | 1

  • kudimov 
    ТВЗ теперь по другому будет расшифровываться: Трамвайно-Вагоностроительный Завод.
    17.03.2017 15:55
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    2 трамвая в неделю? не, ну а чо, х.з., че там за производственные мощности, а так хоть простаивать не будут.
    17.03.2017 16:01
    0 | 1

    • BARBAdos 
      ТВЗ там только кузова поставляет, так что не думаю, что это сложно будет...
      17.03.2017 16:12
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        ну собирают они их тоже на арендованных у ТВЗ площадях, то есть какая-никакая, а занятость и рабочие места.
        17.03.2017 16:16
        0 | 0

  • UViolet 
    Видимо, и сити стары Медведу наши понравились, т.к. ни одного в последние несколько месяцев на улицах Твери замечено не было.
    17.03.2017 16:01
    0 | 5

  • 321pusk 
    На заднем плане и Андрей Владимирович уже к трамваю начал привыкать... за хлебом теперь в другой район города едет, наверное...
    17.03.2017 16:14
    0 | 2
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