Сотрудники ГИБДД задержали трех находившихся в розыске мужчин

Один из задержанных был объявлен в федеральный розыск.

15 марта сотрудники Госавтоинспекции Тверской области задержали трех мужчин, находившихся в розыске. Один из задержанных был объявлен в федеральный розыск.

Около 10.30 на 253 км трассы М-10 в Торжокском районе автоинспекторы задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в совершении ДТП, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

УК РФ предусмотрено наказание за такое преступление в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Автомобиль второго «пропавшего» остановили днём в посёлке Зеленогорский Тверской области инспектора ДПС и сотрудники Уголовного розыска. 33-летний мужчина скрылся от органов дознания.

Третьего нарушителя закона нашли вечером на 116 км федеральной автодороги М-10. Инспекторы остановили автомобиль Фольксваген, под управлением 37-летний водителя. При проверке документов выяснилось, что 40-летний пассажир находится в розыске по республике Мордовия. Мужчина подозревается в краже денег в начале марта 2017 года.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции.