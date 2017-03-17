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Сотрудники ГИБДД задержали трех находившихся в розыске мужчин

17 Марта 2017 15:19
Автор: TIA

15 марта сотрудники Госавтоинспекции Тверской области задержали трех мужчин, находившихся в розыске. Один из задержанных был объявлен в федеральный розыск.

Около 10.30 на 253 км трассы М-10 в Торжокском районе автоинспекторы задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в совершении ДТП, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

УК РФ предусмотрено наказание за такое преступление в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Автомобиль второго «пропавшего» остановили днём в посёлке Зеленогорский Тверской области инспектора ДПС и сотрудники Уголовного розыска. 33-летний мужчина скрылся  от органов дознания.

Третьего нарушителя закона нашли вечером на 116 км федеральной автодороги М-10. Инспекторы остановили автомобиль Фольксваген, под управлением 37-летний водителя.   При проверке документов выяснилось, что 40-летний пассажир находится в розыске по республике Мордовия. Мужчина подозревается в краже денег в начале марта 2017 года.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции.

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Метки: задержаны люди в розыске гибдд по тверской области госавтоинспекция
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Комментарии (1)

  • below 
    Какой насыщенный день выдался у ГИБДД ) И всё ведь совершенно случайно )
    17.03.2017 15:50
    0 | 0
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