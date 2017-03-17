МЧС предупреждает жителей Тверской области о неблагоприятных погодных условиях

Как сообщает ведомство со ссылкой на Тверской гидрометцентр, 18 марта на территории региона ожидается усиление южного ветра, отдельные порывы будут достигать 12-17 м/сек.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Тверской гидрометцентр, 18 марта на территории региона ожидается усиление южного ветра, отдельные порывы будут достигать 12-17 м/сек.

В связи с этим МЧС по Тверской области рекомендует гражданам ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В такую погоду не следует прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.