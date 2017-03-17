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Молодых тверских рэперов приглашают принять участие в фестивале «Tver Rap Storm 2017»

17 Марта 2017 14:59
Автор: TIA

24 марта состоится Открытый городской молодёжный фестиваль рэп-исполнителей «Tver Rap Storm 2017». Принять в нём участие сможет любой желающий, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Фестиваль проводится управлением по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери при поддержке профессиональной студии звукозаписи C.RecordZ и музыкального сообщества рэп-исполнителей RAP L*E*O*N TVER. Участниками мероприятия станут рэп-исполнители из Твери и других городов России в возрасте 14-30 лет, которых будут оценивать компетентное жюри, состоящее из известных в рэп-среде исполнителей, битмейкеров, преподавателей по вокалу.

По итогам выступлений будут определены лучшие рэп-исполнители. Участники, занявшие первые три места, получат денежные призы. Кроме того, победитель также получит возможность выступить на Дне города и сделать запись композиции на профессиональной студии звукозаписи.

Мероприятие будет проходить 24 марта в клубе «Собака Милле» (ул. Ерофеева, д. 2) с 16:00 до 21:00. Заявки на участие в мероприятие принимаются до 19 марта по адресу: odm_tver@mail.ru или в группе «Вконтакте».

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Метки: фестиваль рэп-исполнителей молодёжный рэп-фестиваль в твери администрация твери
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