Губернатор Игорь Руденя поручил проконтролировать стоимость и качество работ в Тверском Императорском дворце

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области обсуждался вопрос финансирования завершения ремонтно-реставрационных работ, которые ведутся в Тверском Императорском дворце.

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области обсуждался вопрос финансирования завершения ремонтно-реставрационных работ, которые ведутся в Тверском Императорском дворце.

Речь шла о выделении средств на устройство резервного ввода теплотрассы, проведение археологических работ и благоустройство территории возле главного корпуса. На эти цели предусмотрено 7,9 млн рублей.

Игорь Руденя поручил Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций проанализировать сметную документацию подрядчиков, виды работ, их соответствие заявленной стоимости.

- Нужно, чтобы это были конкурентные цены. Посмотрите ситуацию на рынке, определите, возможна ли экономия

Около 2,5 млн рублей планируется направить на отделочные работы в оранжерее, которая входит в комплекс Путевого дворца.

Реставрация Тверского Императорского дворца началась в 2012 году. Открытие запланировано в этом году.

В дорабатываемом сейчас проекте развития комплекса предусмотрены парковка для автобусов, туристический офис, площадка для продажи электронных билетов и сувениров, возможность использования аудиогидов, кафе и другие объекты, необходимые для приема гостей и туристов.

Уже сейчас во дворце проводятся экскурсии, в том числе для учеников 8-11 классов школ региона в рамках проекта «Нас пригласили во дворец», что центральный культурный объект Верхневолжья в 2017 году посетят около 30 тысяч школьников.