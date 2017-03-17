tvernews.ru
17 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Система экологического менеджмента Калининской АЭС соответствует требованиям национального и международного стандартов

17 Марта 2017 13:43
Автор: TIA

Представители независимого международного органа по сертификации систем управления ООО ССУ «ДЭКУЭС» признали систему экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС соответствующей требованиям национального и международного стандартов. Инспекционный аудит прошел на станции в период с 13 по 16 марта.

В ходе аудита эксперты изучили документацию в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, проверили программы по обеспечению экологической безопасности и минимизации последствий воздействия на окружающую среду, реализуемые в цехах и отделах АЭС, оценили знания персонала и положительные практики в части реализации экологической политики предприятия.

Комментируя итоги работы инспекции, руководитель аудиторской группы Татьяна Рачкова сказала: «В ходе аудита несоответствий не выявлено. Ежегодно специалисты атомной станции демонстрируют развитие и совершенствование технологических процессов в области охраны окружающей среды. Мы увидели, как успешно развивается на предприятии СЭМ».

Кроме того, как отметила Т. Рачкова, с марта текущего года вступил в силу ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и коллективу КАЭС предстоит большая работа по переходу на новую версию стандарта, что предусматривает корректировку документации, проведение дополнительных мероприятий организационного и технического характера. «Для Калининской АЭС это не будет большой сложностью, т.к. сотрудники квалифицированные, опытные и они каждый год это доказывают своей работой, хорошей подготовкой персонала, четко работающей системой контроля, внутреннего аудита», - подчеркнула Татьяна Рачкова.

Экологичность Калининской АЭС подтверждена многолетними исследованиями. За весь период работы негативного воздействия станции на окружающую среду не отмечено, а радиационная обстановка в районе ее расположения находится на уровне тех фоновых значений, которые наблюдались еще до начала строительства станции.

Аудиторами дана рекомендация продлить действие сертификата международного стандарта ISO 14001:2004 и выдать на новый период сертификат национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каэс калининская атомная станция
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • pereima 
    Может, управление общественных связей решится разъяснить ситуацию со 2 энергоблоком? 
Срок эксплуатации истек в декабре 2016г. Информации об официальном  продлении срока эксплуатации (как для 1 энергоблока) не публиковалось.    Судя по оперативным данным на сайте Росатома - работает. 

Я пропустил информацию об официальном продлении срока эксплуатации? Если так, извиняюсь, и дайте ссылку, где это опубликовано. Если нет, то как же он продолжает работать?
    17.03.2017 15:28
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
49

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
43

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
40

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
38

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100