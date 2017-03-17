Система экологического менеджмента Калининской АЭС соответствует требованиям национального и международного стандартов

Представители независимого международного органа по сертификации систем управления ООО ССУ «ДЭКУЭС» признали систему экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС соответствующей требованиям национального и международного стандартов. Инспекционный аудит прошел на станции в период с 13 по 16 марта.

Представители независимого международного органа по сертификации систем управления ООО ССУ «ДЭКУЭС» признали систему экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС соответствующей требованиям национального и международного стандартов. Инспекционный аудит прошел на станции в период с 13 по 16 марта.

В ходе аудита эксперты изучили документацию в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, проверили программы по обеспечению экологической безопасности и минимизации последствий воздействия на окружающую среду, реализуемые в цехах и отделах АЭС, оценили знания персонала и положительные практики в части реализации экологической политики предприятия.

Комментируя итоги работы инспекции, руководитель аудиторской группы Татьяна Рачкова сказала: «В ходе аудита несоответствий не выявлено. Ежегодно специалисты атомной станции демонстрируют развитие и совершенствование технологических процессов в области охраны окружающей среды. Мы увидели, как успешно развивается на предприятии СЭМ».

Кроме того, как отметила Т. Рачкова, с марта текущего года вступил в силу ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и коллективу КАЭС предстоит большая работа по переходу на новую версию стандарта, что предусматривает корректировку документации, проведение дополнительных мероприятий организационного и технического характера. «Для Калининской АЭС это не будет большой сложностью, т.к. сотрудники квалифицированные, опытные и они каждый год это доказывают своей работой, хорошей подготовкой персонала, четко работающей системой контроля, внутреннего аудита», - подчеркнула Татьяна Рачкова.

Экологичность Калининской АЭС подтверждена многолетними исследованиями. За весь период работы негативного воздействия станции на окружающую среду не отмечено, а радиационная обстановка в районе ее расположения находится на уровне тех фоновых значений, которые наблюдались еще до начала строительства станции.

Аудиторами дана рекомендация продлить действие сертификата международного стандарта ISO 14001:2004 и выдать на новый период сертификат национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС