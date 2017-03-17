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В Твери открылась фермерская ярмарка

В Твери открылась фермерская ярмарка - ТИА
17 Марта 2017 11:57
Автор: TIA

На улице Новоторжской 17 марта начала работу фермерская продовольственная ярмарка.

Стилизованные домики на Тверской площади были установлены после Нового года. С этого времени в них периодически проводятся тематические и продовольственные ярмарки. Нынешняя ярмарка будет работать три дня – с 17 по 19 марта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на ней можно приобрести экологически чистую продукцию из фермерских хозяйств – мёд, грибы, молочную продукцию, орехи и многое другое. На ярмарке также продаются различные сувениры, выпечка и горячие напитки. Время работы ярмарки – с 10.00 до 19.00 часов.

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Метки: фермерская ярмарка в твери
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Комментарии (7)

  • Leandr 
    Говорят, что это ярмарка Вуйминой, которая заменила Лупандину. Вуймина-матушка. Это она играется в пряничные домики, неприспособленные для торговли и установленные в месте где, нет покупателей. Смешно. Ярмарка без покупателей. 
Абсолютно провальный проект. Не было у бабки проблем, купила поросенка. На изготовление домишек и на их бесконечные перемещения туда-сюда уже потрачено миллиончиков 15. 
Потемкинско-Вуйминская ярмарка теперь еще и с фермерами. Бедные фермеры, гоняют их по городу из одного конца в другой ради совершенно бредовой идеи втереть очки жителям города, - дескать, Вуймина хорошая, заботится о жителях города. 
На соседнем ресурсе недавно было написано, что в команде Огонькова самым слабым звеном является Огоньков. Так вот, ключевым звеном его периода правления является ярмарка Вуйминой - это наивысшее достижение и таковым оно останется на все последующие годы. Ничего круче при Огонькове-Вуйминой достичь не удастся. Это все, потолок.
    17.03.2017 12:57
    0 | 1

  • BARBAdos 
    сомневаюсь, что там фермеры торгуют, скорее барыги. На прошлой неделе был там, опять, как и в НГ, около цирка была рыбная палатка с контробасной икрой и крабовым мясом...
    17.03.2017 13:39
    0 | 0

    • Leandr 
      Фермеров, которые являются настоящими фермерами и более-менее регулярно привозят свою продукцию на ярмарки, примерно штук десять. Для них, вообще-то, сделали отдельную площадку - на Артиллерийском, там они в основном, по выходным. А по будням - или в Южном или еще куда-нибудь едут, где есть покупатели. На Вуйминском людей нету, но фермерам "рекомендуют" поехать и поторговать по-хорошему (а то плохо будет). Деваться некуда - едут. Я их уже многих в лицо знаю. Обычно привозят мясо и голову поросенка, я ее тоже запомнил. Ее сразу продать не удается, вот и таскают по городу с рынка на рынок.
Кроме фермеров есть еще ЛПХ - личные подсобные хозяйства. Но как правило, все, кто торгуют на рынках сельхозпродукцией, юридически оформлены "фермерами", даже те, которые закупают помидоры и картошку на базах, т.е. сами не выращивают.
      17.03.2017 14:09
      0 | 0

  • Leandr 
    Вуйминский рынок - это чистая показуха, типа, Тверь как в Европе задницу пальцем уже не подтирает. И при этом рекламы в СМИ дается немеряно, это самый рекламируемый торговый объект в городе. Подозреваю, что в ТИА, в Твериграде и в других СМИ администрация размещает рекламные объявления о ярмарке на холяву. Другие рынки и магазинчики могли бы на нее подать в суд, поскольку размещаются на территории города эти домики всегда на холяву, и их перевозят тоже на холяву на муниципальном транспорте. Статья - недобросовестная конкуренция. Но кто же посадит памятник, он же памятник!
.
Домики, что на фотке, еще Тимофеев построил, а огоньковская администрация пиарится на них. Скоро все забудут, что они тимофеевские и будут думать, что вуйминские и огоньковские. А своего нет ничего, никаких достижений, хоть шаром покати. Зато заварушку устроили на Ногина - скандал, перемещать собираются на К.Маркса, там рынок почиет в бозе, потому что покупателей нет.
Перемещают под предлогом благоустройства бульвара. Это вранье, денег на благоустройство в бюджете нету, никто не закладывал. В защиту рынка собрано 18 тысяч подписей. И еще на имя Огонькова отправлено 500 писем. Если Огоньков за месяц не ответит, то будет наказан в административном порядке. 
Но говорят это только начало. В ближайшее время Огонькову отправят еще тысячу писем (вау!) работать ему станет некогда, времени будет только-только на ответы. По ходу может поймет, что не в ту степь заехал. Кроме того, количество подписей, я слышал, будет доведено до 50 000 тысяч. В принципе, этого достаточно, чтобы подвергнуть Огонькова импичменту .
 А больше всего чиновников пугает, что комерсы поедут пикетировать Госдуму, тогда понаедут комиссии, телеканалы и начнется "А подать сюда Ляпкина-Тяпкина..."
    17.03.2017 14:33
    0 | 0

  • василек 
    А если к торгующим на Ногина присоединятся торгующие на ярмарках и на Можайского и на Хрустальной и т.д..... которые тоже Вуймина решила сносить и  там тоже прилично людей которые имеют на рмарках единственное место дохода......думаю они все присоединятся, вот это будет жесть! опять грязь, опять придумаются новые палатки с логотипом "от Вуйминой", заставят под предлогом правил благоустройства их приобрести за энную сумму денег, и наверное шить их будет какой нибудь МУП,  наклонят фермеров.......А госпожа Вуймина выходец из Правительства области, ее часто видно как она бегает туда, советуется у умных "правовиков" видать, да у советников.....своего видать не хватает, ни стыда, ни совести.....по сравнению в Лупандиной, та хоть пыталась слышать..... а в нынешннем случае неизлечимо.
    17.03.2017 14:57
    0 | 0

    • Leandr 
      Кроме, Ногина, Можайского и Хрустальной сносить будут и ярмарку на Молодежном бульваре. Кто это затеял - преступник!
После их сноса останутся штуки три рынка, организованных по принципу "цыганский табор" и 15 диких рынков, где торгуют "с земли" самые бедные (на таких рынках, чаще всего, распродается имущество, купленное еще в советское время - "в лучшие годы"). 
Это геноцид и целенаправленное обыдление людей. 
23 марта на вопросы коммерсантов будет отвечать прокурор области Росинский. Наверняка фамилия Вуйминой прозвучит там неоднократно.
Вопросы прокурору принимаются на сайте омбудсмена Стамплевского:
http://ombudsmanbiz.ru/tverskaya-oblast/#1
      17.03.2017 15:07
      0 | 0

  • Leandr 
    Говорят, документы о сносе ярмарок передали людям из ближайшего окружения Рудени, но там пока не понимают, что с ними делать. Но они понимают, что совсем не принять никаких мер тоже нельзя, так как Балоян из Едра уже почти составил список кандидатов в депутаты городской думы, но если события начнут развиваться по худшему сценарию, то половину списка придется выкинуть в мусор, а может туда же полетит и сам Балоян - за то что не предусмотрел развития событий и вписал в список ошибочные фамилии.
    17.03.2017 15:22
    0 | 0
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