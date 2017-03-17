В Твери открылась фермерская ярмарка

На улице Новоторжской 17 марта начала работу фермерская продовольственная ярмарка.

На улице Новоторжской 17 марта начала работу фермерская продовольственная ярмарка.

Стилизованные домики на Тверской площади были установлены после Нового года. С этого времени в них периодически проводятся тематические и продовольственные ярмарки. Нынешняя ярмарка будет работать три дня – с 17 по 19 марта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на ней можно приобрести экологически чистую продукцию из фермерских хозяйств – мёд, грибы, молочную продукцию, орехи и многое другое. На ярмарке также продаются различные сувениры, выпечка и горячие напитки. Время работы ярмарки – с 10.00 до 19.00 часов.