Тверские врачи на три дня «забыли» о 80-летнем пациенте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента из-за ненадлежащего исполнения медицинским персоналом своих обязанностей.

Мужчина приехал в больницу для профилактического лечения, а умер от прободения язвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента из-за ненадлежащего исполнения медицинским персоналом своих обязанностей.

По версии следствия, 2 декабря 2016 года 80-летний житель Торжка поступил на профилактическое стационарное лечение в отделение ветеранов войн и лиц к ним приравненных. 6 декабря пациент почувствовал боли в животе, однако врачи на жалобы никак не реагировали. Внимание на пациента персонал обратил лишь спустя три дня, когда его состояние ухудшилось. Мужчину перевели в палату отделения хирургии ОКБ, назначили рентген и начали терапию, затем перевели в отделение анестезиологии и реанимации, где спустя несколько часов 10 декабря он скончался.

Как показало судебно-медицинское исследование, смерть мужчины наступила из-за хронической язвы желудка с перфорацией и развития перитонита. Это возможно из-за ненадлежащей организации работы и недостаточной квалификации медицинских работников.

Следователи проверяют качество оказанной в учреждении пациенту медицинской помощи. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).