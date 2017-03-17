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Тверские врачи на три дня «забыли» о 80-летнем пациенте

17 Марта 2017 11:40
Автор: TIA

Мужчина приехал в больницу для профилактического лечения, а умер от прободения язвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента из-за ненадлежащего исполнения медицинским персоналом своих обязанностей.

По версии следствия, 2 декабря 2016 года 80-летний житель Торжка поступил на профилактическое стационарное лечение в отделение ветеранов войн и лиц к ним приравненных. 6 декабря пациент почувствовал боли в животе, однако врачи на жалобы никак не реагировали. Внимание на пациента персонал обратил лишь спустя три дня, когда его состояние ухудшилось. Мужчину перевели в палату отделения хирургии ОКБ, назначили рентген и начали терапию, затем перевели в отделение анестезиологии и реанимации, где спустя несколько часов 10 декабря он скончался.

Как показало судебно-медицинское исследование, смерть мужчины наступила из-за хронической язвы желудка с перфорацией и развития перитонита. Это возможно из-за ненадлежащей организации работы и недостаточной квалификации медицинских работников.

Следователи проверяют качество оказанной в учреждении пациенту медицинской помощи. Уголовное дело  возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Метки: врачебная помощь смерть в результате неоказания медицинской помощи
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Комментарии (19)

  • bae99 
    Бертран - ваш выход. 
Что скажете о заботе партии о ветеранах и пожилых людях. 
Или главврач ОКБ уже на член ЕдРа?
    17.03.2017 12:04
    0 | 13

    • kudimov 
      Нету Бертрана. Сменил ай-пи адрес. В бегах.
      17.03.2017 12:08
      0 | 7

      • Whois 
        Вычеслели по IP все же?
        17.03.2017 12:41
        0 | 4

  • romflyag 
    Сейчас гавненой "глав врач" сего ресурса вылезет и сообщит всем обывателям, что доХтур нив чем невиновен и кучка подпевал с других "овощебаз" будут радостно поддакивать.  
А если родственники умершего захотят по человечески спросить за бездействие медиков, сразу вопить начинают не имеете права нужно уголовно карать таких. Сами никогда не признают свои ошибки и халатность, невиноваты никогда, а другим законом тыкают. 
Представляю как мучился дед с прободением 3 суток. Там даже обезболить толком не возможно. А отвезти на 2коопеечный рентген мозгов у доХтуров не хватило. 
Такие случае происходят в режиме нон стоп, ежедневно. Жалко, что до суда и следствия доходят единицы.
    17.03.2017 12:13
    0 | 10

  • Dobry кrtek 
    Жаль старого коммуниста-ветерана...Не за это он воевал. Вообще, отделение ветеранов войн ОКБ-это та ещё богадельня, разогнанная при одном губере, который  на букву З., и реанимированная при другом, который на букву Ш..) Однажды губер Ш., посетив эту клоаку, чуть не впал в гипертонический кризис от бесед с не совсем адекватными  пациентами.
    17.03.2017 12:15
    0 | 3

    • Smokier 
      Воевал? 80-летний? Вряд ли...
      17.03.2017 12:19
      0 | 4

      • Leo-L 
        Да если и не воевал, не важно, но отношение скотское к больному пожилому человеку.
        17.03.2017 12:24
        0 | 14

        • Smokier 
          Нынче к пожилым в сфере здравоохранения так практически везде.
          17.03.2017 12:28
          0 | 4

  • Я не ем печеньки 
    типично для российских больниц... несмотря на все вскукареки - это норма нынешнего минздрава.
    17.03.2017 12:29
    2 | 2

    • romflyag 
      Федеральный или местный Минздрав в конкретной ситуации вряд ли притянешь, их скорее можно ругать за общие состояние дел в здравоохранение. 
Это же ОКБ лучшая больница в ТО, и что там рентгена нету или специалистов которые могут диагностировать прободение, всё есть, только не охота им возиться с обывателем, был бы чиновник какой да с конвертом потолще тогда да бегали бы и одеяло поправляли. Бездействие конкретных лиц с Ф.И.О.
      17.03.2017 12:39
      3 | 5

  • horton 
    Лег подлечиться для профилактики называется... Назначенное лечение спровоцировало?
    17.03.2017 12:53
    0 | 2

  • Бертран 
    Таким пожилым людям очень трудно поставить правильный диагноз- они сами вразумительно не могут объяснить что и где беспокоит- пожаловаться на здоровье тоже ведь правильно нужно.
А вообще, медицина очень сложная и непредсказуемая наука, это вам не карикатуры малевать. Потому и идет постоянная переподготовка и повышение квалификации медицинского персонала.
    17.03.2017 13:46
    2 | 4

    • horton 
      Ну в данном случае жалобы деда были конкретными...
      17.03.2017 14:02
      1 | 2

    • hrust 
      Бертран, пишите очерехную ахинею, ну ведь взрослый человек, перестаньте уже. Смешное лицо сами себе создаете, не говоря уже о том, что порочите тех, кого вы бы не хотели марать.
"Боли в животе" или "болит живот" - это, считаете, не достаточно для врача? 
Старик должен был координаты сообщить в микронах как на томографии? 
Думайте, потом пишите. Вам будет, наконец, к лицу.
      17.03.2017 14:40
      2 | 0

      • Бертран 
        Вы по видимому очень умный человек коли вешаете такие ярлыки? Дабы, Вы стали еще умнее, расскажу один забавный случай:
 Генеральный конструктор баллистических ракет стратегического назначения т. Королев С.П. умер на операционном столе во время банальной операции по удалению полипов. Оперировал министр здравоохранения СССР в кремлёвской больнице.
        17.03.2017 14:56
        0 | 2

        • Dimmmer69 
          Оперировал министр? :)))
Смешно
          17.03.2017 15:30
          0 | 0

          • Бертран 
            Еще он и академик и профессор.. Этот пациент был ценнее Генсека. Ничего смешного.
            17.03.2017 15:33
            0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Какой-то вялый срач. Где ужасающие примеры из жизни о забытом в анусе стетоскопе, где леденящие душу истории в стиле "меня перепутали в роддоме", где, наконец, оргвыводы типа "всех расстрелять, а меня наградить"? Дефективным достаточно сказать "фас", чтобы они начали гавкать на любого, забывая о том, что сами недавно на.рали в подъезде и надули в постель в пьяном виде.
    17.03.2017 15:09
    2 | 1

    • Бертран 
      Хруст исправится- он заматереет, наберётся опыта, медицинских терминов и бранных слов.. Он еще покажет врачам- убийцам Кузькину Мать!
      17.03.2017 15:14
      0 | 1
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