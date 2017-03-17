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В Твери задержали мужчину с героином

17 Марта 2017 11:38
Автор: TIA

В Твери 16 марта на ул.Ротмистрова сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был  задержан 35-летний мужчина. При досмотре в кармане у задержанного был найден полимерный сверток с порошком. Экспертиза показала, что в свертке был героин массой 2,3 грамма. Мужчина сказал правоохранителям, что наркотик приобрел для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ, тверитянину грозит до трех лет тюрьмы. Сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: героин тюрьма задержали мужчину
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