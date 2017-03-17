На майские праздники будем отдыхать семь дней

В мае всех россиян ждут традиционные большие выходные. И хотя до них еще полтора месяца, не только выходные ждут россиян, но и россияне взаимно предвкушают эту долгожданную встречу.

В мае всех россиян ждут традиционные большие выходные. И хотя до них еще полтора месяца, не только выходные ждут россиян, но и россияне взаимно предвкушают эту долгожданную встречу.

Итак, в честь Дня труда будем отдыхать три дня – с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник включительно), в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне отдыхаем четыре дня – с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Выходной 8 мая перенесен с субботы 7 января и утвержден постановлением правительства РФ.