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На майские праздники будем отдыхать семь дней

На майские праздники будем отдыхать семь дней - ТИА
17 Марта 2017 10:47
Автор: TIA

В мае всех россиян ждут традиционные большие выходные. И хотя до них еще полтора месяца, не только выходные ждут россиян, но и россияне взаимно предвкушают эту долгожданную встречу.

Итак, в честь Дня труда будем отдыхать три дня – с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник включительно), в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне отдыхаем четыре дня – с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Выходной 8 мая перенесен с субботы 7 января и утвержден постановлением правительства РФ.

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Метки: майские праздники выходные
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Комментарии (20)

  • peshehod 
    Ждем всплеска пищевых и алкогольных отравлений, утонутий, бытовых конфликтов на лоне природы и прочих членовредительств.
Оставшийся в живых электорат чавкает шашлыком и благодарит Партию за длинные выходные...
    17.03.2017 11:42
    0 | 5

    • hrust 
      Зачем так пессимистично, радоваться нужно, у многих дачный сезон, нужно видеть хорошее
      17.03.2017 11:53
      2 | 7

      • hrust 
        Интересно, кто поставил мне минус))) тот, кто собирается утонуть или напиться?) Вроде я говорил о хорошем, о даче. Ну как так-то
        17.03.2017 14:46
        1 | 1

        • Олег (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1547191795503198/) 
          В Твери полно "болотных" вонючек. Все они тусят на городских сайтах. Их в принципе коробит от любого позитива в нашей стране. Странные в общем они существа.
          17.03.2017 15:56
          1 | 0

    • Whois 
      Кто ждет, тот и дождется.
      17.03.2017 12:39
      1 | 0

  • hrust 
    Оптимистичное название статьи!
А по факту 4 выходных + 3 обычных дня праздника))
Но на пару секунд действительно стало приятно))
    17.03.2017 11:52
    1 | 6

  • Leo-L 
    Да, на многих дачах пройдет фестиваль "шашлык-машлык". Ну че... лучше в майские семь, чем с новогодние 14.
    17.03.2017 11:57
    1 | 7

    • hrust 
      7 в майские - это тот минимум, который мы бы получили в любом случае. 
С новогодних каникул, как я понимаю, сюда ничего не перенеслось.
      17.03.2017 12:04
      1 | 1

    • horton 
      У тех, кто между 1-м и 9-м возьмет отгулы-отпуска (на 4 дня), получится не "хуже", чем в новогодние ))
      17.03.2017 12:04
      0 | 3

      • hrust 
        Это да!))) Многие так и делают, у кого есть возможность, и молодцы. 
Кому на дачу, а кто за границу - очень хорошее по сезону соотношение цены и погоды.
        17.03.2017 12:06
        1 | 2

      • hell 
        Спасибо за идею!)
        17.03.2017 12:26
        0 | 2

        • horton 
          Хелли, ну Вы как с Луны )))
          17.03.2017 12:49
          0 | 0

          • hell 
            Заработалась вся в доску...) Обычно беру два  раза по две недели, не делила раньше на дни...
            17.03.2017 13:45
            0 | 1

            • hrust 
              Зря, возьмите на вооружение!
Так у многих 28 к/д превращается в полтора месяца на круг
              17.03.2017 14:48
              1 | 1

  • VIRRA-EL_ 
    Ждем оживления рекламного рынка клещевых исследований )
    17.03.2017 12:16
    0 | 0

  • Я не ем печеньки 
    больше праздников, хороших и разных)
    17.03.2017 12:30
    0 | 1

  • Алексей Владимирович 
    Поеду на Селигер в мае, со старыми однополчанами встречусь, водочки выпьем, былое вспомним. Уже и старость проходит, скоро заколотят в ящик и закопают двухсотого .
На Волге поеду можа последний раз.
    17.03.2017 13:59
    0 | 0

    • horton 
      Берегите фонарь... задний... правый...)
      17.03.2017 14:19
      0 | 0

    • peshehod 
      Гоните её прочь, тугу печаль!
      17.03.2017 14:23
      0 | 0

  • hrust 
    Алексей Владимирович, ну что же вы так, так нельзя.
Думайте о хорошем!
    17.03.2017 14:50
    1 | 0
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