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216 миллионов выделят на строительство детской поликлиники в Южном

17 Марта 2017 10:23
Автор: TIA

Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Средства будут выделены из регионального бюджета.

К строительству социального объекта привлекут надежного подрядчика, зарегистрированного в Тверской области, а здание будет введено в эксплуатацию уже в начале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Подготовительный этап реализации проекта завершён, определен земельный участок на улице Можайского, проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Поликлиника рассчитана на работу в две смены и приём до 400 пациентов в день.

По проекту это трехэтажное здание. На первом этаже разместятся регистратура, лаборатория, кабинеты физиолечения и массажа, зал ЛФК, рентгенологическое отделение, гардероб. На втором – кабинеты участковых врачей, процедурная и прививочная, комната здорового ребенка, хирургический блок. На третьем уровне обустроят 24 кабинета узких специалистов, конференц-зал, кабинеты функциональной диагностики и административные помещения.

Здание будет оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, пандусами и поручнями для маломобильных групп населения. Снаружи строение облицуют вентилируемым фасадом.

Проект предусматривает приобретение мебели и медицинской техники, а также благоустройство прилегающей территории. Предусмотрены парковка, навес для колясок, площадки для отдыха, садово-парковая зона.

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Метки: поликлиника в южном. выделили деньги на поликлинику. бюджетная комиссия правительства тверской области
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Комментарии (9)

  • Proletary 
    Опять облицуют фасадом.
    17.03.2017 10:57
    0 | 2

  • Leandr 
    Да все уже поняли, что к выборам не успеют сдать, и придется перерезать красную ленточку на недостроенной.
    17.03.2017 10:58
    0 | 3

    • antiER 
      Ладно бы на недостроенной, хотя бы лопату в площадку воткнули. Будет поликлиника, школа, больница.... все будет.
      17.03.2017 13:05
      0 | 0

  • Ferapont 
    Врачей-то хватит ? Не говоря об уйме узких специалистов. Будет кому работать за "гигантские" зарплаты ?
Или как в Америке ? Чтобы чиряк на левой ноге вскрыть нужно 3 спецов посетить: общего распрашивателя-наставителя, спеца по чирякам левой ноги и гнойного хирурга по левым ногам. А опосля аптекарям за таблетки кучу бабла отслюнявить.
Чую, все к этому и в России скатывается. Пока гриппующий филькин юрист, забавляясь айфонами, возглавляет правительство, кроме демагогии народу нечего ждать.
    17.03.2017 11:13
    0 | 4

    • Proletary 
      Он не грипующий, он косящий.
Заболевшего Медведева нашли на горнолыжном курорте
http://fedpress.ru/news/77/society/1757859
      17.03.2017 11:52
      0 | 3

      • Ferapont 
        То было три дня назад. Сейчас ДАйфон под пристальным оком лекарей.
Думается, узкая специальность у этих лекарей ближе к наркологии.
        17.03.2017 12:20
        0 | 0

  • Moon_Orchid 
    Всего-то? пффф я думала триллионов или сексиллионов каких-нибудь))
    17.03.2017 11:37
    0 | 1

  • genesis 
    Интересно кто там будет работать? Был месяц назад в детской поликлинике в Южном, так мне в регистратуре сказали, что на весь Южный осталось 2 педиатра. А на вызовы ходят только интерны.
    17.03.2017 11:46
    0 | 7

  • Я не ем печеньки 
    россияне, вы на самом деле рассчитываете, что эти 216 млн пойдут на лечебницу или куда там еще? хах, святые вы люди) вам хоть в глаза кое чего делай - все божья роса будет)
    17.03.2017 12:34
    0 | 2
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