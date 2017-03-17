216 миллионов выделят на строительство детской поликлиники в Южном

Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Средства будут выделены из регионального бюджета. К строительству социального объекта привлекут надежного подрядчика, зарегистрированного в Тверской области, а здание будет введено в эксплуатацию уже в начале 2018 года.

Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Средства будут выделены из регионального бюджета.

К строительству социального объекта привлекут надежного подрядчика, зарегистрированного в Тверской области, а здание будет введено в эксплуатацию уже в начале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Подготовительный этап реализации проекта завершён, определен земельный участок на улице Можайского, проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Поликлиника рассчитана на работу в две смены и приём до 400 пациентов в день.

По проекту это трехэтажное здание. На первом этаже разместятся регистратура, лаборатория, кабинеты физиолечения и массажа, зал ЛФК, рентгенологическое отделение, гардероб. На втором – кабинеты участковых врачей, процедурная и прививочная, комната здорового ребенка, хирургический блок. На третьем уровне обустроят 24 кабинета узких специалистов, конференц-зал, кабинеты функциональной диагностики и административные помещения.

Здание будет оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, пандусами и поручнями для маломобильных групп населения. Снаружи строение облицуют вентилируемым фасадом.

Проект предусматривает приобретение мебели и медицинской техники, а также благоустройство прилегающей территории. Предусмотрены парковка, навес для колясок, площадки для отдыха, садово-парковая зона.