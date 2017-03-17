Тверские школьники-интеллектуалы отправятся на конкурс в Казань

В Твери подвели итоги регионального этапа XV Всероссийского интеллектуального марафона среди учеников начальной школы, которые обучаются по системе советского педагога и психолога Леонида Занкова. Конкурс проходил в Твери на базе МОУ «Гимназия № 44».

В Твери подвели итоги регионального этапа XV Всероссийского интеллектуального марафона среди учеников начальной школы, которые обучаются по системе советского педагога и психолога Леонида Занкова. Масштабный интеллектуальный марафон стартовал по всей России, его главная цель – выявить детей с высокими умственными способностями и интересом к собственному интеллектуальному росту и развитию, самостоятельной познавательной деятельности, как сообщает пресс-служба администрации Твери.

В Твери конкурс проходил на базе МОУ «Гимназия № 44». В региональном этапе марафона учеников-занковцев приняли участие 30 школьников из 6 гимназий и школ города. Это ученики, которые показали лучшие результаты в своих образовательных учреждениях по основным предметам начальной школы.

Участники конкурса выполняли задания, разработанные Федеральным научно-методическим центром им. Л.В. Занкова, на знание теории и умение логически муслить и рассуждать, обобщать и доказывать свою позицию. На непростые задания давалось ровно 100 минут.

Гимназию № 44 в конкурсе представляли семь детей, среди них - ученица четвертого класса Варвара Чистякова. Варя - абсолютная отличница, все предметы у неё любимые. Свободное время посвящает танцам и фигурному катанию, в которых также преуспела. Результат такого серьезного отношения к любому делу - второе место в региональном этапе Марафона.

Первое место в конкурсе жюри присудило ученику 4 класса МОУ СОШ № 1 Мирославу Денисьеву. Третью ступень пьедестала разделили сразу три участника Марафона, набравшие одинаковое количество баллов: учащиеся МОУ «Тверская гимназия № 8» Дмитрий Кусовников и Павел Смазнов, а также Владимир Овсянников, учащийся МОУ СОШ № 1.

Все конкурсанты, занявшие 1,2 и 3 места будут участвовать в третьем туре XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев, который состоится в конце марта в Казани.