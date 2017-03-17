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Тверские школьники-интеллектуалы отправятся на конкурс в Казань

Тверские школьники-интеллектуалы отправятся на конкурс в Казань - ТИА
17 Марта 2017 09:55
Автор: TIA

В Твери подвели итоги регионального этапа XV Всероссийского интеллектуального марафона среди учеников начальной школы, которые обучаются по системе советского педагога и психолога Леонида Занкова. Масштабный интеллектуальный марафон стартовал по всей России, его главная цель – выявить детей с высокими умственными способностями и интересом к собственному интеллектуальному росту и развитию, самостоятельной познавательной деятельности, как сообщает пресс-служба администрации Твери.

В Твери конкурс проходил на базе МОУ «Гимназия № 44». В региональном этапе марафона учеников-занковцев приняли участие 30 школьников из 6 гимназий и школ города. Это ученики, которые показали лучшие результаты в своих образовательных учреждениях  по основным предметам начальной школы.

Участники конкурса выполняли задания, разработанные Федеральным научно-методическим центром им. Л.В. Занкова, на знание теории и умение логически муслить и рассуждать, обобщать и доказывать свою позицию. На непростые задания давалось ровно 100 минут.

Гимназию № 44 в конкурсе представляли семь детей, среди них - ученица четвертого класса Варвара Чистякова. Варя - абсолютная отличница, все предметы у неё любимые. Свободное время посвящает танцам и фигурному катанию, в которых также преуспела. Результат такого серьезного отношения к любому делу - второе место в региональном этапе Марафона.

Первое место в конкурсе жюри присудило ученику 4 класса МОУ СОШ № 1 Мирославу Денисьеву. Третью ступень пьедестала разделили сразу три участника Марафона, набравшие одинаковое количество баллов: учащиеся МОУ «Тверская гимназия № 8» Дмитрий Кусовников и Павел Смазнов, а также Владимир Овсянников, учащийся МОУ СОШ № 1.

Все конкурсанты, занявшие 1,2 и 3 места будут участвовать в третьем туре XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев, который состоится в конце марта в Казани.

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Метки: школьники твери тверские школы. всероссийский марафон занкова
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Комментарии (4)

  • Бертран 
    Казань красивейший город России, столица славного Татарстана. Тверским школьникам очень повезло побывать в признанном наукограде, там они подчеркнут много нового и полезного для себя в дальнейшей жизни. Учебных заведений в Казани больше чем в Москве.
Мәңге яшә, газиз ватаныбыз,
Халкым тели изге теләкләр!
    17.03.2017 10:23
    1 | 0

    • BARBAdos 
      главное, что б безопасность школьников во время этого вояжа ваши товарищи обеспечили... Я б на месте родаков обязательно с детьми поехал, заодно столицу славного Татарстана тоже б посмотрел.
      17.03.2017 10:36
      0 | 4

    • peshehod 
      Төкерү һәм урнаштыру бәдрәф, шулай да булса бәрү бу күзләр.
      17.03.2017 13:21
      1 | 0

  • peshehod 
    Да здравствует система Занкова, которая учит не только запоминать, но и понимать!
    17.03.2017 13:22
    1 | 1
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