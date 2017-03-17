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В Тверской области под колесами автомобилей оказались два пешехода

В Тверской области под колесами автомобилей оказались два пешехода - ТИА
17 Марта 2017 09:30
Автор: TIA

Фоторепортаж

16 марта в Тверской области произошло 3 крупных ДТП,  в которых 3 человека получили травмы. В 21.45 в Кимрах на ул. Урицкого, у дома №4 19-летний водитель ВАЗ-11113 сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

В 19.30 на 254 км трассы «Россия» в Торжокском районе 53-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус» сбила 30-летнего пешехода, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Пострадавшего госпитализировали.

В 10.00 на проспекте Победы в Твери, у дома 21, 36-летний водитель «Рено Симбол» при развороте нарушил правила дорожного движения и врезался в «Ниссан Альмера». Водителя «Рено» госпитализировали. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: авария дтп сбили пешеходов
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