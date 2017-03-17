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Часть домов в Пролетарском районе Твери осталась без тепла и горячей воды

17 Марта 2017 08:57
Автор: TIA

17 марта около 6 часов на магистральных сетях на улице Бобкова произошел прорыв. ООО «Тверская генерация» начала устранять повреждения. На время ремонта некоторые дома по улицам Академическая, Бобкова, Пичугина, Маршала Конева, Лизы Чайкиной, Чудова, проспектам 50 лет Октября и Ленина, 2-му Академическому проезду и Партизанскому переулку временно отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ремонт контролирует Департамент ЖКХ администрации города. Горячую воду и тепло планируют вернуть не позднее 6 часов 18 марта. Сообщает управление информации Администрации Твери.

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Метки: отключение водоснабжения отключени горячей воды отключени отопления пролетарский район твери
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    бабкова скоро будет как луначарского или веселова - роют практически везде, да и само качество покрытия этой дороги будет скоро таким же как в радужном.

Кстати весь кировский уже перерыт, видать вышло время жизни этих труб, а учитывая сколько вечнозеленых островков даже зимой в этом районе, наверное надо бы все капитально поменять, а не отделываться тупыми врезками в это гнилье...
    17.03.2017 09:34
    0 | 7

  • MikeH 
    Надо открыть городской тотализатор: "Тверская Генерация" против жителей.
ТГ ставит что прорывов не будет, а жители ставят на конкретные улицы с конкретными сроками прорывов, например: А.Попова - до конца 2017 прорывов не будет.
Ставки будем он-лайн принимать, а для бабушек столик поставим у Ленина, и Корзина позовем массовку создавать. 
"Ээээ, кручу-верчу, трубы ремонтировать хочу!"
Норматив - половина выручки целевым назначением на ремонт труб в городе!
Ну и меня не забыть - за авторство.

На самом деле грустно: ЖКХ в городе ни к черту, в рейтинге "100 лучших работодателей России" ни одного тверского предприятия и близко нет, привлечение туристов похоже спонсируют торговцы колесами и шиномонтажники (я вот никого из знакомых в гости звать не буду пока дороги не сделают - ну его нафиг, вдруг колеса себе пробьют).

Такие вот дела...
    17.03.2017 09:35
    0 | 7

  • RVS 
    Ушлепкиплять!!! В прошлом году трубы новые укладывали и опять там разрыли.
    17.03.2017 10:58
    0 | 4

  • Я не ем печеньки 
    как приятно пилить субсидии на вечно рвущиеся трубы.... ммммммм) пока искренние и бдительные горожане платят за ЖКХ больше чем, к примеру, в Лондоне.
    17.03.2017 12:56
    0 | 1
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