Часть домов в Пролетарском районе Твери осталась без тепла и горячей воды

17 марта около 6 часов на магистральных сетях на улице Бобкова произошел прорыв. ООО «Тверская генерация» начала устранять повреждения. На время ремонта некоторые дома по улицам Академическая, Бобкова, Пичугина, Маршала Конева, Лизы Чайкиной, Чудова, проспектам 50 лет Октября и Ленина, 2-му Академическому проезду и Партизанскому переулку временно отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения.

17 марта около 6 часов на магистральных сетях на улице Бобкова произошел прорыв. ООО «Тверская генерация» начала устранять повреждения. На время ремонта некоторые дома по улицам Академическая, Бобкова, Пичугина, Маршала Конева, Лизы Чайкиной, Чудова, проспектам 50 лет Октября и Ленина, 2-му Академическому проезду и Партизанскому переулку временно отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ремонт контролирует Департамент ЖКХ администрации города. Горячую воду и тепло планируют вернуть не позднее 6 часов 18 марта. Сообщает управление информации Администрации Твери.

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