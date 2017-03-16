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В Тверской области предлагают сообщать о торговцах боярышником на "горячую линию"

16 Марта 2017 20:16
Автор: TIA

С 24 января по 13 марта 2017 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 392 объекта, которые торгуют спиртосодержащей продукцией. Арестовано  642 единицы  продукции, объемом 63,1 литра. Составлено 35 постановлений об административном наказании на сумму 277 тыс. рублей.

Запрещенной непищевой спиртсодержащей продукцией торговали в Конакове, Вышнем Волочке, Твери, Кашине.

Для сообщения о торговле боярышником и подобными жидкостями в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области  работает «горячая линия»

Телефоны (4822) 32-35-98. Время работы: ежедневно с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.

В выходные и праздничные дни по телефону 34-22-11 с 09-00 до 17-00.

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Метки: боярышник "горячая линия" сообщи где торгуют смертью
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    Если у торговой точки валяются пустые фунфырики,значит там и торгуют.А звонить на "горячую линию" себе дороже.Спросят ФИО,номер телефона,домашний адрес.Потом письмо заказное с ответом пришлют.Идти на почту получать,очередь стоять...да ну на...
    16.03.2017 20:50
    0 | 6

    • antiER 
      Ещё по пятибальной схеме попросят оценить)
      16.03.2017 22:47
      0 | 0

  • flam_47 
    Аптеки РФ
    16.03.2017 21:26
    0 | 4

  • hell 
    Хромова, 25- добро пожаловать в круглосуточный...
    16.03.2017 22:02
    0 | 0
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