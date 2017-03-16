В Тверской области предлагают сообщать о торговцах боярышником на "горячую линию"

С 24 января по 13 марта 2017 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 392 объекта, которые торгуют спиртосодержащей продукцией. Арестовано 642 единицы продукции, объемом 63,1 литра. Составлено 35 постановлений об административном наказании на сумму 277 тыс. рублей.

С 24 января по 13 марта 2017 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 392 объекта, которые торгуют спиртосодержащей продукцией. Арестовано 642 единицы продукции, объемом 63,1 литра. Составлено 35 постановлений об административном наказании на сумму 277 тыс. рублей.

Запрещенной непищевой спиртсодержащей продукцией торговали в Конакове, Вышнем Волочке, Твери, Кашине.

Для сообщения о торговле боярышником и подобными жидкостями в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области работает «горячая линия»

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