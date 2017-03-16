В Твери угнали автомобиль Mitsubishi Lancer IX

Автомобиль был угнан с набережной реки Иртыша. В период с 21.00 15 марта до 08.00 16 марта 2017 года неизвестные угнали автомобиль Mitsubishi Lancer IX 2007 г.в. цвет серо-зеленый государственный регистрационный знак К456РМ69 с набережной реки Иртыша Твери.

Автомобиль был угнан с набережной реки Иртыша. В период с 21.00 15 марта до 08.00 16 марта 2017 года неизвестные угнали автомобиль Mitsubishi Lancer IX 2007 г.в. цвет серо-зеленый государственный регистрационный знак К456РМ69 с набережной реки Иртыша Твери.

Всю имеющуюся информацию о месте нахождения автомобиля необходимо оперативно сообщить по телефонам группы розыска СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области: 8-(4822)-58-59-30