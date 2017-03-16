В Твери просят помощи в поисках сбежавшей собаки-инвалида

Хозяйка Наталья Антонова просит помощи неравнодушных людей в поиске своей любимицы. У Рыжули нет передней правой лапы, после того, как ей всадили около 50 пуль неизвестные "добрые люди". Собаку спасли волонтёры приюта в Больших Перемерках, однако лапу уже было не восстановить.

Хозяйка Наталья Антонова просит помощи неравнодушных людей в поиске своей любимицы. У Рыжули нет передней правой лапы, после того, как ей всадили около 50 пуль неизвестные "добрые люди". Собаку спасли волонтёры приюта в Больших Перемерках, однако лапу уже было не восстановить.

Рыжуля нашла новый дом и любимую хозяйку, однако на одной из прогулок сбежала, испугавшись громких звуков.

Приметы: Рыжуля в ошейнике с адресником, со стрижкой "под льва" (выстриженное тело и пушистые хвост и мордочка), без одежды, не кусается.

Рыжуля постоянно перемещается, её замечали на Соминке, в Юности и в посёлке Городищи.

Маршрут примерно такой: от Соминки она пошла к улице Паши Савельевой, там была около рынка, затем за магазином Омега, была во дворе дома 6/1 на Молодежном бульваре, затем в поселке Литвинки. Последний раз Рыжулю видели 15 марта в 23:00 на трассе за 400 метров до Городище, она направлялась в сторону санатория Прометей.

Скорее всего пугливая Рыжуля будет выходить ближе к вечеру, когда на улице будет меньше людей.

- Пожалуйста, помогите ей найтись! Рыжуля не сможет жить на улице! - просит Наталья Антонова всех неравнодушных.

Нашедшему Рыжулю обещано щедрое вознаграждение. Увидев собаку, просьба не пытаться поймать её самому, а сразу же позвонить по телефонам 8-910-849-45-09 или 8-910-537-77-83 и постараться не выпускать из поля зрения.