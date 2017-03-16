На подготовку и проведение экспедиции «Калининский фронт» будет потрачено 14 млн.рублей

В Ржевском районе Тверской области в конце апреля – начале мая пройдет экспедиция «Калининский фронт». Ожидается, что в ней примут участие более 500 поисковиков из разных регионов страны и зарубежья. 16 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке к проведению этой экспедиции.

В Ржевском районе Тверской области в конце апреля – начале мая пройдет экспедиция «Калининский фронт». Ожидается, что в ней примут участие более 500 поисковиков из разных регионов страны и зарубежья. 16 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке к проведению этой экспедиции.

По информации организаторов – общероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество», уже идет сбор заявок от участников.

Сейчас завершаются работы по производству хранилища останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Конструкцию планируется установить в Ржеве к середине апреля. На эти цели из бюджета области направлено 2,8 млн рублей. Подобных объектов пока нет ни на территории Верхневолжья, ни в других регионах. К этому же времени должна появиться и вся необходимая инфраструктура объекта - дорожки, ограждения, освещение.

В районе деревень Кокошкино и Есемово, где разместится лагерь экспедиции, работы по созданию инфраструктуры начнутся как только полностью растает снег. Здесь будут созданы все условия для работы и проживания поисковиков.

Инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени о проведении экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области поддержал Президент России Владимир Путин. На ее подготовку и проведение из бюджета региона направлено 5 млн. рублей, 9 млн рублей выделено из федерального бюджета. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области