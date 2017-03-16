В посёлке ДРСУ-2 в Твери появилось электрическое освещение

В Твери в посёлке ДРСУ-2 появилось электрическое освещение. 20 электрических фонарей установили в рамках программы «Городские окраины» в этом году, сообщает пресс-служба администрации города.

В Твери в посёлке ДРСУ-2 появилось электрическое освещение. 20 электрических фонарей установили в рамках программы «Городские окраины» в этом году, сообщает пресс-служба администрации города.

Отсутствие искусственного освещения долгое время оставалось значительной проблемой для жителей посёлка ДРСУ-2. Местные жители возвращались домой с ручными фонариками, а детям приходилось по вечерам сидеть дома. Вопрос по данной территории поднял во время заседания ТГД депутат Сергей Аксёнов, после чего дума приняла решение осветить посёлок.

На этой неделе в ДРСУ-2 впервые зажглись новые фонари. В рамках программы администрации Твери «Городские окраины» МУП «Тверьгорэлектро» установило здесь 20 светильников, один километр воздушной линии электропередачи, поставило шкаф управления.

Программа «Городские окраины» реализуется в Твери второй год. В прошлом году освещение появилось в деревнях Борихино, Деревнище, посёлке Красное знамя и на участке Бурашевского шоссе.

- В Твери ещё остаются участки, где исторически никогда не было электрического наружного освещения. Совместно с администрацией мы работаем над решением этих вопросов, - рассказал директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман.

Предприятие также работает и над повышением качества обслуживания линий электропередач и сетей наружного освещения. Во время рабочего визита в муниципальное предприятие глава администрации Алексей Огоньков обратил внимание на необходимость повышения эффективности профилактической работы. Перед «Тверьгорэлектро» поставлена задача – принять меры для того, чтобы минимизировать количество отключений электричества в городе.