В Тверской области вспомнят имена тверских героев Крыма

18 марта молодежь Верхневолжья пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

18 марта молодежь Верхневолжья пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Праздничное шествие «Тверские герои Крыма», в котором смогут принять участие все желающие, стартует в 12.00 в Твери от улицы Трехсвятская. Активисты, молодежь пройдут по улицам города с портретами вице-адмирала Владимира Корнилова, Николая Пирогова, Екатерины Бакуниной. Также в руках участников будут таблички с хэштегами #ТриГодаКрымСнами; #ТверскиеГероиКрыма; #КрымНаш.

Шествие завершится в городском саду, где состоится праздничный митинг.

Теме «Тверские герои Крыма» посвящены еще несколько мероприятий, которые пройдут 18 марта. Одно из них – экскурсия для будущих медсестер в музей имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери. Ребятам расскажут о вкладе Екатерины Бакуниной в движение русских сестер милосердия, а также о деятельности Николая Пирогова, основоположника русской военно-полевой хирургии. Их жизнь связана с тверской землей, где они родились, и с Крымом, где трудились в годы Крымской войны.

Также запланировано возложение цветов к памятнику Владимиру Корнилову в селе Рясня Старицкого района.

В муниципальных образованиях региона в этот день состоятся митинги, концерты, церемонии возложения цветов к памятным местам. Делегация Правительства Тверской области примет участие в праздновании Дня воссоединения Крыма с Россией в Москве.

Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, стартовали уже на этой неделе. В Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Удомле и других городах и районах области проходят тематические выставки, классные часы, лекции и другие акции.

Так, в Удомельской централизованной библиотечной системе проходит «Неделя культуры народов России». 17 марта в Кимрах, в центре культуры и досуга «Современник», состоится акция «Дерево дружбы». В этот же день в Твери в детской школе искусств №1 имени М.П. Мусоргского организуют тематический кинолекторий для молодежи «Тверской Севастополь: тверские имена на карте Севастополя».