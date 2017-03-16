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В Тверской области вспомнят имена тверских героев Крыма

16 Марта 2017 17:12
Автор: TIA

18 марта молодежь Верхневолжья пройдет по центральным улицам Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой и другими акциями Тверская область отметит третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Праздничное шествие «Тверские герои Крыма», в котором смогут принять участие все желающие, стартует в 12.00 в Твери от улицы Трехсвятская. Активисты, молодежь пройдут по улицам города с портретами вице-адмирала Владимира Корнилова, Николая Пирогова, Екатерины Бакуниной. Также в руках участников будут таблички с хэштегами #ТриГодаКрымСнами; #ТверскиеГероиКрыма; #КрымНаш.

Шествие завершится в городском саду, где состоится праздничный митинг.

Теме «Тверские герои Крыма» посвящены еще несколько мероприятий, которые пройдут 18 марта. Одно из них – экскурсия для будущих медсестер в музей имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери. Ребятам расскажут о вкладе Екатерины Бакуниной в движение русских сестер милосердия, а также о деятельности Николая Пирогова, основоположника русской военно-полевой хирургии. Их жизнь связана с тверской землей, где они родились, и с Крымом, где трудились в годы Крымской войны.

Также запланировано возложение цветов к памятнику Владимиру Корнилову в селе Рясня Старицкого района.

В муниципальных образованиях региона в этот день состоятся митинги, концерты, церемонии возложения цветов к памятным местам. Делегация Правительства Тверской области примет участие в праздновании Дня воссоединения Крыма с Россией в Москве.

Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, стартовали уже на этой неделе. В Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Удомле и других городах и районах области проходят тематические выставки, классные часы, лекции и другие акции.

Так, в Удомельской централизованной библиотечной системе проходит «Неделя культуры народов России». 17 марта в Кимрах, в центре культуры и досуга «Современник», состоится акция «Дерево дружбы». В этот же день в Твери в детской школе искусств №1 имени М.П. Мусоргского организуют тематический кинолекторий для молодежи «Тверской Севастополь: тверские имена на карте Севастополя».

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Метки: крым герои крыма 18 марта тверские герои крыма
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Комментарии (4)

  • bae99 
    На Аляске тверских не было случайно?
    16.03.2017 17:35
    0 | 2

    • Житель подземелья 
      Аляска не наша, так что если и были, то для поднятия "патриотизма" в текущий момент непригодны.
      16.03.2017 18:05
      0 | 1

  • леха мамонтов 
    забодали уже с этим крымом
    16.03.2017 18:29
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Помню в 80-е отдыхал там и мне подарили книжку "приключения барона Мюнхгаузена" на украинском языке.Читать невозможно.Думал тогда,ну что за люди; говорят нормально,а пишут чёрт знает как.Коммунисты усиленно внедряли украинский язык в советских школах и как результат: появились жидобандеровцы.
    16.03.2017 18:32
    1 | 0
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