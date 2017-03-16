Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

Трогательной историей спасения четвероногого поделился на своей странице в Фейсбуке Владимир Кремлёв. Действие происходит утром 16 марта на Волге рядом с Восточным мостом. Пёс застрял на треснувшей льдине.
- С утра погулял с собакой в чистом поле, посадил Ральфа в багажник, собираюсь уезжать. Тут подходит человек негламурной наружности (потом представился как Миха) и говорит:
- " У тебя есть трос? Там собака на льду".
- «Есть трос, пошли».
Сначала мужчины вдвоём пытались вытащить пса. Миха обмотался буксировочным тросом, Владимир подстраховывал. Однако пёс никак не хотел спасаться и пребывал в абсолютном шоке. Тогда собаку пытались подманить собачьим кормом. Результата ноль.
На помощь к мужчинам пришёл сердобольный рыбак, но пёс явно никому из спасителей не доверял и угрожающе лаял.
А вот потом случилось чудо:
- Вдруг появилась хрупкая женщина, наверное, она увидела нашу возню и попытки вызволить пса с моста, - пишет Владимир. - Подошла ко мне, и говорит - "Давайте я попробую, собака вас боится". Легко и изящно переместившись по льду к зоне бедствия, она прошла через перекинутые доски к собаке. Нежно поглаживала пёсика, давала обнюхать свою руку, тот лег на живот, расслабился и полностью ей доверился, и тут она с ловкостью оленевода защелкнула крюк на его ошейнике.
Пса вытянули со льдины, как репку в сказке. Довели до берега и отпустили со словами "Ищи дом". Собака после спасения сразу убежала, да и к спасителям была настроена совсем не дружелюбно. Капсулы с телефоном на ошейнике не было.
- Если бы пес увязался за кем-то из нас, то было бы проще. Но он убежал. Пусть все сложится хорошо, - пишет Владимир.
К слову, сегодня у спасителя неизвестного пса День рождения, для именинника, как он признается сам, он один из лучших.
Комментарии (28)
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-GIP-
16.03.2017 19:42
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