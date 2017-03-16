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Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины - ТИА
16 Марта 2017 16:22
Автор: TIA

Трогательной историей спасения четвероногого поделился на своей странице в Фейсбуке Владимир Кремлёв. Действие происходит утром 16 марта на Волге рядом с Восточным мостом. Пёс застрял на треснувшей льдине. 

Фото Владимир Кремлёв

- С утра погулял с собакой в чистом поле, посадил Ральфа в багажник, собираюсь уезжать. Тут подходит человек негламурной наружности (потом представился как Миха) и говорит:

- " У тебя есть трос? Там собака на льду".

- «Есть трос, пошли». 

Сначала мужчины вдвоём пытались вытащить пса. Миха обмотался буксировочным тросом, Владимир подстраховывал. Однако пёс никак не хотел спасаться и пребывал в абсолютном шоке. Тогда собаку пытались подманить собачьим кормом. Результата ноль. 

Фото Владимир Кремлёв

На помощь к мужчинам пришёл сердобольный рыбак, но пёс явно никому из спасителей не доверял и угрожающе лаял.

А вот потом случилось чудо:

-  Вдруг появилась хрупкая женщина, наверное, она увидела нашу возню и попытки вызволить пса с моста, - пишет Владимир. - Подошла ко мне, и говорит - "Давайте я попробую, собака вас боится". Легко и изящно переместившись по льду к зоне бедствия, она прошла через перекинутые доски к собаке. Нежно поглаживала пёсика, давала обнюхать свою руку, тот лег на живот, расслабился и полностью ей доверился, и тут она с ловкостью оленевода защелкнула крюк на его ошейнике. 

Пса вытянули со льдины, как репку в сказке. Довели до берега и отпустили со словами "Ищи дом". Собака после спасения сразу убежала, да и к спасителям была настроена совсем не дружелюбно. Капсулы с телефоном на ошейнике не было.

- Если бы пес увязался за кем-то из нас, то было бы проще. Но он убежал. Пусть все сложится хорошо, - пишет Владимир.

К слову, сегодня у спасителя неизвестного пса День рождения, для именинника, как он признается сам, он один из лучших.

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Метки: спасение собаки на льдине владимир кремлев трогательная история спасения собаки трогательная история
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Комментарии (28)

  • Алексей Владимирович 
    дефективные собаке помощь не нужна в такой ситуации. она сама бы благополучно убежала на берег. напугали тока.
завтра ворону с дерева снимать полезете?
    16.03.2017 17:06
    2 | 11

    • antiER 
      Полностью согласен, не дали собаке на льдине покататься.
"к спасителям была настроена совсем не дружелюбно"
      16.03.2017 17:21
      3 | 2

    • 10101 
      За вороной полезем, за Вами Алексей, диванный психолог - никогда, мы ведь "дефективные".
      16.03.2017 18:50
      3 | 2

      • 10101 
        ...Собака маялась на льду с семи утра, вытащили в 11.
        16.03.2017 19:06
        0 | 0

      • Алексей Владимирович 
        а зачем вы собачку кружочком обвели ведь тама никого нету больше?
        16.03.2017 19:34
        0 | 1

  • Bonch 
       Всем  троим РЕСПЕКТ!!!  Человечищи! :)))
    Прикрепленные изображения:
    16.03.2017 17:08
    0 | 4

    • 10101 
      Спасибо, там девушка главный герой :)
      16.03.2017 18:51
      0 | 0

  • Ferapont 
    Вспомнился другой карикатурист. Там тоже есть и дама и пес..
    Прикрепленные изображения:
    16.03.2017 17:15
    0 | 6

  • Net. 
    "Есть Женщины в русских селеньях..." Моё восхищение и благодарность милой даме!
    16.03.2017 17:16
    0 | 4

  • kudimov 
    В новости про то, как детей со льдины в Торжке снимали 3 коммента, думаю так и останется. А в новости, как со льда на реке собаку на аркане выволокли будет 20 комментов. 
Вот так и живем ни ТИА. А.В. + за коммент.
    16.03.2017 17:19
    2 | 7

  • horton 
    Молодцы! Хорошие неравнодушные люди!
Но не могу не согласиться с комментом А.В. Наверняка пес без труда перепрыгнул бы на берег... ну если только фото искажает действительное положение дел... ))
    16.03.2017 17:21
    0 | 4

  • Бертран 
    - С утра погулял с собакой в чистом поле, посадил Ральфа в багажник, собираюсь уезжать. Тут подходит человек негламурной наружности (потом представился как Миха) и говорит:
- " У тебя есть трос? Там собака на льду".
- «Есть трос, пошли». 

Как этот человек получил права, как он медкомиссию прошел? О, Всевышний, убереги меня от встречи с ним на дороге!
    16.03.2017 17:27
    3 | 6

    • horton 
      Что-то я по фото никак не определюсь, какой из них двоих Миха? )))
      16.03.2017 17:49
      0 | 3

      • Бертран 
        Ну, коли великий карикатурист считает себя гламурным и неотразимым, то Миха очевидно тянет трос. Руководит художник.
Что то уж больно он на бомжа смахивает, можа непризнанный он?
        16.03.2017 17:54
        2 | 4

        • horton 
          Непризнанный гламурщик?
P.S. А Вас сейчас признают...)))
          16.03.2017 18:41
          1 | 1

    • 10101 
      "Как этот человек получил права, как он медкомиссию прошел? О, Всевышний, убереги меня от встречи с ним на дороге!" и прочее, типа я похож на бомжа. Господин Бертран, почему вы хотите меня унизить или оскорбить? Права я получил около тридцати лет назад, медкомиссию прошел совсем недавно при их замене, багажник у меня большой, как и авто, там клетка для перевозки собаки. Признанный я или не признанный художник - не ваше дело.Проще говоря, я человек публичный и есть возможность вас определить по IP, напоминаю,Ваши действия есть в диспозиции  УК.РФ.
      16.03.2017 18:45
      6 | 1

  • Proletary 
    Почему никто не вспомнил классику?
    Прикрепленные видео:
    зато я спас кота
    16.03.2017 17:29
    0 | 6

  • 10101 
    "Как этот человек получил права, как он медкомиссию прошел? О, Всевышний, убереги меня от встречи с ним на дороге!" и прочее, типа я похож на бомжа. Господин Бертран, почему вы хотите меня унизить или оскорбить? Права я получил около тридцати лет назад, медкомиссию прошел совсем недавно при их замене, багажник у меня большой, как и авто, там клетка для перевозки собаки. Признанный я или не признанный художник - не ваше дело.Проще говоря, я человек публичный и есть возможность вас определить по IP, напоминаю,Ваши действия есть в диспозиции  УК.РФ.
    16.03.2017 18:41
    6 | 1

    • horton 
      Не обижайтесь на Бертрана... и на меня тоже. Мы шутим!
У Вас доброе сердце! И ещё - с Днём рождения Вас!)))
      16.03.2017 18:44
      0 | 2

      • 10101 
        Очень плохо шутит, тянет на статью УК. Я не очень добрый к людям, особенно прикрывающимся аватаркой ЕР.  По IP гляну кто такой.
        16.03.2017 18:47
        6 | 1

        • horton 
          Нарисуйте лучше на него карикатуру. Можно и на меня ))
          16.03.2017 19:09
          1 | 1

  • Vojdy 
    Что-то мужика замутило. Зарегистрировался на ТИА, что-бы всех вычислить и наказать. Здесь такое впервые. С почином.
    16.03.2017 19:02
    0 | 3

    • 10101 
      Не замутило, юридическое образование и самоуважение. Сожалею, что здесь зарегистрировался, жаль, что у меня такие недоброжелательные земляки. Хорошо, что в Твери у меня давно нет никаких дел и бизнеса. В одном Вы правы, слишком эмоционально отреагировал на банальных тролей с набором острот дошкольника. За это спасибо.
      16.03.2017 19:13
      4 | 0

      • Proletary 
        Разрегистрируйтесь. Это не сложно. Детские угрозы "я тебя по IP вычислю" выдают в вас мягко говоря, человека недалекого. И еще, это какую психику нужно иметь - сначала сделать хорошее дело (помочь собакену), а потом выставить себя идиотом, сражаясь с тролем-виртуалом, который именно для этого и создавался. В следующий раз советую агриться на Льва Натановича Щаранского.
        16.03.2017 19:37
        0 | 4

        • Алексей Владимирович 
          Владимир Кремлёв реинкарнировался в Матвея Угрюмова. стыдно стало.
рисунки я его посмотрел- полно )))
          16.03.2017 19:42
          0 | 0

  • Бертран 
    "Тут подходит человек негламурной наружности" 
"Что-то я по фото никак не определюсь, какой из них двоих Миха? )))"
Класс! )
    16.03.2017 19:14
    0 | 2

    • Proletary 
      Бертран, маляву и грев в ШИЗО от нас закинь, когда тебя винтить будут.
      16.03.2017 19:42
      0 | 1

  • -GIP- 
    Ахахах. Антонина, перелогинься.
ПС Антонина Геращенко - советник министра внутренних дел одной соседней банановой республики, грозящая вычислять всех сепаратистов по айпи.
    16.03.2017 19:42
    0 | 1
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