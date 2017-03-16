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25 марта Тверская область присоединится к акции «Час Земли»

16 Марта 2017 16:15
Автор: TIA

25 марта с 20.30 до 21.30 пройдет международная акция «Час Земли». Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, наш регион также присоединится к акции.

- Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Тверь ежегодно участвует в акции. В этом году мы вновь направили письмо в Администрацию Твери с просьбой не оставаться в стороне. Так  в 2016 году на час была выключена подсветка здания городской Администрации, городской Думы, Обелиска Победы и некоторых других объектов, отключение которых не может повлиять на безопасность в городе

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Метки: час земли час земли в твери
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