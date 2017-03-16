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В Тверской области умер семимесячный ребенок: родители ни разу после рождения малыша не были у врача

16 Марта 2017 16:07
Автор: TIA

СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту смерти семимесячного ребенка в квартире города Бологое Тверской области.

Мать с малышом прибыли по месту жительства в город Бологое Тверской области. Женщина не поставила ребенка на учет в детскую поликлинику, за медицинской помощью не обращалась,  врачи не знали о проживании ребенка в Бологое и не посещали его. Прививки ребенку также не делались.

10 марта 2017 года ребенок заболел, но врача мать не вызвала, лечила самостоятельно. 12 марта отец вызвал «скорую», когда ребенок перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребенка, но малыш скончался.

 

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Метки: умер 7-месячный ребенок тверская область следственный комитет
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Комментарии (7)

  • Добрая Мышь 
    родители русские? хотя сейчас ч.. за своими чаще лучше смотрят, чем коренные жители.
    16.03.2017 16:20
    0 | 6

  • zxcvbnm 
    У меня наоборот, ребенок был прикреплен и оформлен, только врач и медсестра за полгода пришли один раз. Зато потом в карточке ребенка с удивлением обнаружил, что они ежемесячно нас посещали и давали рекомендации по кормлению и т.п.
    16.03.2017 16:28
    0 | 6

  • Tverich 
    Участковый от полиции не в курсе, что происходит на его участке и кто проживает? На кол сразу.
    16.03.2017 16:35
    6 | 2

    • hell 
      А с чего участковый должен знать показывают ли ребенка врачу, или нет?
      16.03.2017 16:44
      0 | 7

      • Proletary 
        Все равно на кол. Отсутствие закона не освобождает от ответственности.
        16.03.2017 17:16
        0 | 3

      • Tverich 
        Участковый должен был быть в курсе о новорожденном и сообщить в поликлинику.
        16.03.2017 17:58
        0 | 2

        • KYZMA78 
          Что за бред?   С каких пор в обязанности участкового входит информирование поликлиники о появившихся на участке новорожденных? И как вы вообще представляете возможным отследить всех новорожденных детей? Давайте сделаем виноватым участкового? Вина целиком и полностью на "родителях".
          16.03.2017 19:09
          0 | 1
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