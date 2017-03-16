В Тверской области умер семимесячный ребенок: родители ни разу после рождения малыша не были у врача

СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту смерти семимесячного ребенка в квартире города Бологое Тверской области.

СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту смерти семимесячного ребенка в квартире города Бологое Тверской области.

Мать с малышом прибыли по месту жительства в город Бологое Тверской области. Женщина не поставила ребенка на учет в детскую поликлинику, за медицинской помощью не обращалась, врачи не знали о проживании ребенка в Бологое и не посещали его. Прививки ребенку также не делались.

10 марта 2017 года ребенок заболел, но врача мать не вызвала, лечила самостоятельно. 12 марта отец вызвал «скорую», когда ребенок перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребенка, но малыш скончался.