tvernews.ru
16 марта Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

«Тверьэнерго» знакомит детей с основами энергосбережения

«Тверьэнерго» знакомит детей с основами энергосбережения - ТИА
16 Марта 2017 15:41
Автор: TIA

Фоторепортаж

Очередной урок энергосбережения был проведен специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» для детей второго класса средней общеобразовательной школы №36 г. Твери.
С основами энергосбережения ребят познакомила инженер участка службы диагностики Тверской производственной базы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Мария Маякова. Мероприятие прошло в формате обучающей игры.

Сначала дети внимательно слушали советы о том, как использовать энергию разумно и экономно. Ученикам объяснили, что помимо глобального значения для нашей планеты, умение беречь энергию приносит финансовую выгоду для личного бюджета. Для лучшего усвоения темы урока ребятам был продемонстрирован мультфильм по энергосбережению и энергоэффективности, адаптированный для восприятия детской аудиторией.

После этого малыши были разделены на группы, которым при выполнении заданий необходимо было набрать наибольшее количество баллов – «энергорублей». Второклассники готовили творческий рассказ о способах энергосбережения дома и в школе, вспоминали об альтернативных источниках энергии, помогающих экономить ресурсы.

Многочисленные вопросы, живая реакция детей  и «лес поднятых рук» стали ярким подтверждением того, что урок прочно усвоен и материал им интересен. Опыт проведения подобных занятий показывает, что дети лучше запоминают информацию в процессе совместного творчества и игры. Тверские энергетики не в первый раз проводят уроки по энергосбережению и давно сделали их доброй традицией.
Для лучшего усвоения полученных знаний специалисты тверского филиала МРСК Центра оставили учителям и ребятам тематический материал – красочные плакаты, буклеты, а также пособия для проведения подобных обучающих занятий в будущем, соощбает отдел по связям с общественностью филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

 

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: «тверьэнерго» мрск
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
38

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
38

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
37

Есть повод обрадоваться

2017-03-16 07:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100