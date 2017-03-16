«Тверьэнерго» знакомит детей с основами энергосбережения

Очередной урок энергосбережения был проведен специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» для детей второго класса средней общеобразовательной школы №36 г. Твери. С основами энергосбережения ребят познакомила инженер участка службы диагностики Тверской производственной базы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Мария Маякова. Мероприятие прошло в формате обучающей игры.

Очередной урок энергосбережения был проведен специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» для детей второго класса средней общеобразовательной школы №36 г. Твери.

С основами энергосбережения ребят познакомила инженер участка службы диагностики Тверской производственной базы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Мария Маякова. Мероприятие прошло в формате обучающей игры.

Сначала дети внимательно слушали советы о том, как использовать энергию разумно и экономно. Ученикам объяснили, что помимо глобального значения для нашей планеты, умение беречь энергию приносит финансовую выгоду для личного бюджета. Для лучшего усвоения темы урока ребятам был продемонстрирован мультфильм по энергосбережению и энергоэффективности, адаптированный для восприятия детской аудиторией.

После этого малыши были разделены на группы, которым при выполнении заданий необходимо было набрать наибольшее количество баллов – «энергорублей». Второклассники готовили творческий рассказ о способах энергосбережения дома и в школе, вспоминали об альтернативных источниках энергии, помогающих экономить ресурсы.

Многочисленные вопросы, живая реакция детей и «лес поднятых рук» стали ярким подтверждением того, что урок прочно усвоен и материал им интересен. Опыт проведения подобных занятий показывает, что дети лучше запоминают информацию в процессе совместного творчества и игры. Тверские энергетики не в первый раз проводят уроки по энергосбережению и давно сделали их доброй традицией.

Для лучшего усвоения полученных знаний специалисты тверского филиала МРСК Центра оставили учителям и ребятам тематический материал – красочные плакаты, буклеты, а также пособия для проведения подобных обучающих занятий в будущем, соощбает отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»