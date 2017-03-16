На тверских дорогах установят дополнительные комплексы скоростного и весового контроля

В Тверской области на региональных и муниципальных дорогах будет создана система стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль. Тему обсудили в Правительстве Тверской области на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области на региональных и муниципальных дорогах будет создана система стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль. Тему обсудили в Правительстве Тверской области на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Проект такой интеллектуальной дорожной инфраструктуры на совещании представила «РТ-Инвест Транспортные системы» - дочерняя компания госкорпорации «Ростех», с которой правительство Тверской области сотрудничает в рамках соглашения, подписанного в июне 2016 года.

Проект предполагает установку за счёт компании рамных конструкций над проезжей частью с камерами фотовидеофиксации и датчиками веса и габаритов, а также центра обработки данных.

Тверская область заинтересована в реализации проекта, который не потребует бюджетного финансирования. Более того, он позволит обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджет, которые можно будет направить на восстановление областных магистралей.

Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития Тверской области проработать финансовую модель реализации проекта, а региональному Минтрансу совместно с дирекцией территориального дорожного фонда и ГИБДД сформировать предложения по количеству и местам установки комплексов, сообщает правительство Тверской области

Сегодня в регионе установлен один стационарный пункт весового контроля — на автодороге М-9 и 45 автоматических комплексов фотовидеофиксации: 20 — в Твери, три — на региональных дорогах и 22 — на федеральной трассе М-10.