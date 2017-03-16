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Сотрудников «Тверь Водоканала» наградили Почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Тверской области

Сотрудников «Тверь Водоканала» наградили Почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Тверской области - ТИА
16 Марта 2017 14:20
Автор: TIA

Накануне профессионального праздника – Дня работника ЖКХ, который отмечается в этом году 19 марта, в ДК «Химволокно» прошло официальное торжественное мероприятие, на котором вручили награды лучшим представителям отрасли. Почетные грамоты профильного областного Министерства вручены шестерым работникам ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал»).

В числе награжденных - инженер-энергетик предприятия Игорь Погорелый. Он пришел на предприятие в 1998 электромонтером 4 разряда, в 2002 году получил максимальный 6-й разряд, а в 2007 - возглавил энергомеханический участок очистных сооружений. В разное время в подчинении у молодого руководителя находилось до 20 человек.

- Лично мне работа на водоканале дала много возможностей для профессиональной самореализации. За последние несколько лет я участвовал в нескольких крупных проектах по модернизации очистных сооружений, который реализованы и реализуются на предприятии. Это внедрение безопасной технологии обеззараживания воды с помощью электролизеров, замена нагнетателей на воздуходувной станции, монтаж модульной газовой котельной и многое другое. И это всегда современные, сложные и вместе с тем интересные инженерные задачи, - говорит Игорь Погорелый.

Сегодня Игорь Погорелый руководит пуско-наладочными работами новых фильтр-прессов, установленных в цехе механического обезвоживания осадка. Это завершающий этап еще одного мероприятия по модернизации очистных сооружений, на которое компания направила 15 млн рублей.

Почетные грамоты Министерства строительства и ЖКХ Тверской области также получили трое сотрудников абонентского отдела предприятия, машинист экскаватора, юрисконсульт и сотрудник диспетчерской службы предприятия, как сообщает пресс-служба предприятия. 

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Метки: тверь водоканал лучшие сотрудники жхк министерство жкх
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